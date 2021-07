DRASTIČNO SMANJENO INTERESOVANJE ZA VAKCINACIJU U SAD: Ne pomažu ni slavne ličnosti, besplatno pivo, lutrija....VIDEO

Ni apeli slavnih ličnosti, ponude besplatnog piva i lutrije u kešu, nacionalni napori SAD za vakcinaciju se suočavaju sa stvarnošću. Krive su zavere, letargija i osećaj da pandemija opada jer je potražnja za vakcinom pala sa 2 miliona injekcija dnevno početkom maja na blizu milion dnevno do sredine juna.

Nakon što nije uspela da primeni najmanje jednu dozu vakcine na 70 odsto odraslih do 4. jula (dostigla je 67 posto), Bela kuća sada skreće pažnju na najtežu populaciju u zemlji.

"Sada moramo ići u zajednicu po zajednicu, u kvart po kvart i često, od vrata do vrata - bukvalno kucajući na vrata - da bismo dobili pomoć preostalim ljudima", rekao je predsednik Džo Bajden u obraćanju povodom vakcinacija .

Sve je u naporu da se cilja na tvrdoglavo otporne ili teško dostupne populacije kako raste strah da bi se virus mogao ponovo pojaviti zahvaljujući izuzetno zaraznoj Delta varijanti.

Veliki deo pokrivenosti te populacije fokusiran je na Trampove pristalice koje su se opirale vakcinaciji kao pitanju političkog identiteta. A podaci pokazuju da se stope vakcinacije preklapaju sa partijskim sklonostima. Ali postoje i druge teško dostupne zajednice, uključujući mlade, crnce i manjinske grupe koje tradicionalno glasaju za demokratske stranke.

"Nismo više u danima kada se 6.000 ljudi vakciniše. Ako se 12 ljudi vakciniše u berbernici u subotu ujutru - to je velika stvar ", rekao je dr. Kameron Veb, viši savetnik za politiku u timu za odgovor Covid-19 Bele kuće. "I mi mislimo da će takva vrsta napora na vakcini izgledati od osobe do osobe, stvaran rad iz ruke u ruke, da bi se i dalje dolazilo do većeg broja ljudi".

Kurir.rs/Politico