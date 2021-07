NIJE PUTINOV BLAGAJNIK: Roman Abramovič na sudu o tvrdnjama da je blizak ruskom predsedniku!

Roman Abramovič ne pokušava da napadne slobodu štampe, već jednostavno "želi da razjasni stvar", rečeno je Višem sudu u Londonu.

U svojoj knjizi "Putinovi ljudi: Kako je KGB vratio Rusiju, a zatim i Zapad", Beltonova je tvrdila da je Abramovič kupio fudbalski klub Čelsi 2003. godine po nalogu predsednika Vladimira Putina kako bi stekao uticaj na Zapadu, prenosi Sputnjik.

Hju Tomlinson advokat Abramoviča, rekao je da je njegov klijent bio oklevetan knjigom koja je tvrdila da je on "tajni ambasador" za "grozan i toksičan režim".

Belton je tvrdnje o kupovini Čelsija pripisala odbeglom milijarderu Sergeju Pugačovu, koga je Džastin Rouz u tužbi Višeg suda 2016. godine opisala kao "nemoguće da poveruju".

foto: Reuters

Tomlinson je rekao da knjiga sugeriše da je Abramovič "prihvatljivo lice korupcije", a on je rekao: "Kaže da mu je Putin rekao da kupi fudbalski klub i to je učinio. U njemu se kaže da mu je Putin rekao da se preseli u Njujork kako bi stekao prijatelje u američkom establišmentu i to je i učinio".

On je rekao da se u knjizi tvrdi da je Abramovič postao "Putinov blagajnik", a takođe i da je uplatio mito ruskom predsedniku, koji je postao deo tajnih finansija Kremlja.

Tomlinson je rekao da autorka nije uokvirila svoje optužbe protiv Abramoviča ili Putina na način koji ih navodi kao ništa drugo do kategoričan.

"Knjiga je veoma kritična prema predsedniku Putinu i tvrdi da je povezan sa organizovanim kriminalom i mnoštvom ilegalnih preduzeća".

Tomlinson rekao je da je knjiga predstavljena kao "ozbiljno istražno delo" i da čitalac nije sumnjao da je autor tvrdio da je zasnovana na verodostojnim izvorima.

"Ponekad će se u članku reći da to govori treća strana, ali postoji sumnja u to i nema čvrstih dokaza. Ova knjiga to ne radi. Čitalac će poverovati da je to istina ako ne jasno kažete".

"Abramovič ima dokaze za svoje tvrdnje. On razume da je ovo prikazano kao napad na slobodu govora. Nije. Knjiga je netačna i autor je protiv njega izneo lažne i štetne navode", rekao je Tomilson.

foto: EPA / Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin Pool

U svojoj raspravi pred sudom, advokat Endru Laldekot, zastupajući Harper Kolins i Beltonovu kaže: "S obzirom na ono što se govori o režimu Putina, očigledni problemi sa kojima se autor suočava bili bi očigledni čitaocu. Sadašnji saveznici Putina teško da će sarađivati; mediji su u velikoj meri pod kontrolom države; krajnje stvarno vlasništvo mnogih kompanija je tajnovito i opskurno, kako se u knjizi stalno navodi u odnosu na oligarhe iz doba Jeljcina".

​​"U delu sadašnje istorije u ovim okolnostima bilo bi veoma čudno kada bi se mišljenje svake treće strane tačno podudaralo sa autorskom tezom", kaže on.

Kaldekot je tvrdio da Belton ne mora nužno reći da je Abramovič kupio Čelsi po nalogu Kremlja.

U knjizi ističe dva pasusa - "kada je Abramovič kupio Čelsi, možda je postupio po naređenju Kremlja" i "ali kakva god bila istina stvar, Abramovičev izbor Čelsija postao je simbol ruske gotovine koja je navirala u Veliku Britaniju. ”

Saslušanje u sredu nije samo suđenje koje će se verovatno održati kasnije ove godine.

