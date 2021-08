NIVO ZAGREVANJA ZEMLJE JE CRVENI ALARM ZA ČOVEČANSTVO Upozoravajući izveštaj UN o klimatskim promenama

U izveštaju Međuvladinog panela za klimatske promene (IPCC) pri Ujedinjenim nacijama je navedeno da je svet blizu nekontrolisanog zagrevanja, za šta su nedvosmisleno krivi ljudi.

Studija upozorava na sve ekstremnije toplotne talase, suše i poplave, kao i na to da će ključna granica temperature biti probijena za nešto više od jedne decenije, prenosi BBC.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš nazvao je današnji izveštaj radne grupe IPCC "crvenim alarmom za čovečanstvo."

Ali naučnici kažu da se katastrofa može izbeći ako svet deluje brzo.

Ograničavanje globalnog rasta temperature za jedan i po stepen biće nedostižno bez hitnog, brzog i opsežnog smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, ocenjeno je u izveštaju IPCC.

Utvrđeno je da vlade moraju da prepolove emisije štetnih gasova do 2030. godine kako bi pružile najbolje šanse za ograničavanje porasta temperature za jedan i po stepen.

U izveštaju od 3.000 stranica se navodi da je u poslednjoj deceniji arktički morski led na najnižem nivou od 1850. godine, a globalni porast nivoa mora od 1900. godine je najbrži u posljednjih 3.000 godina.

Očekuje se da će se ekstremne vremenske prilike, od oluja do toplotnih talasa, pogoršati i postati učestalije.

Naučnici predviđaju da će nivo mora nastaviti da raste narednih više stotina, pa i hiljada godina. Predvidjaju da će nivo mora na globalnom nivou porasti i do dva metra do 2100. godine, a do 2150. godine i do pet metara.

Gotovo sve zemlje potpisale su Pariski klimatski sporazum 2015. godine koji ima za cilj da ograniči globalno zagrevanje na dva stepena Celzijusa, a idealno ne više od jedan i po do 2100. godine.

Panel se sastoji od nezavisnih stručnjaka koje su vlade i organizacije predložile kako bi pružile najbolji mogući naučni konsenzus o klimatskim promenama.

Kurir.rs/Beta/BBC