EKSTREMNE KLIMATSKE PROMENE PROUZROKOVAĆE PROBLEME Da li je Velika Britanija spremna za njih?

Prošla godina je bila prva u top 10 po toplotnim talasima, vlažnosti vazduha i sunčanim satima, jer umereno britansko vreme brzo postaje stvar prošlosti, navodi se u izveštaju meteorološke stanice i klimatologa, prenosi Gardijan.

Sunčani periodi počeli su tokom lokdauna u proleće 2020. godine, a njima je prethodio najvlažniji februar, a potom su stigle i ekstremne vrućine u avgustu. Čitava ta kombinacija vremenskih prilika učinila je da 2020. godina postane najtoplija, peta najvlažnija i osma najsunčanija godina, navodi se u izveštaju o klimi u Velikoj Britaniji, koji je objavljen u Internacionalnom klimatološkom časopisu.

Klimatolog Majk Kendon naučnik Nacionalnog klimatološkog centra i glavni autor studije rekao je da se klima u Velikoj Britaniji već menja.

-Zagrevanje koje vidimo uglavnom je u skladu sa onim što vidimo globalno i čini se da je naša klima sve vlažnija i toplija, a to je u skladu sa procesom klimatskih promena, rekao je Kendon.

Informacije o vremenskim rekordima u Velikoj Britaniji a koje su vezane za centralnu Englesku datiraju još iz 1659. godine, dok drugi temperaturni rekordi datiraju još iz 1884. godine. Autori izveštaja objedinili su ove podatke, kao i za temperature mora i nivoe mora, i uporedili ih sa prošlogodišnjim izveštajima.

Prema tim izveštajima, period u poslednjih 30 godina (1991-2020) je topliji za 0,9 stepena Celzijusova nego 30 godina pre (1961-1990) i Velika Britanija je bila 6 odsto vlažnija u novijem periodu nego ranije.

Na globalnom nivou, temperature zemlje su za oko 1,2 stepena toplije nego u pre-industrijskom vremenu.

Vlade će se u novembru sastati u Glazgovu na Kop26 - globalnom klimatskom samitu kako bi pronašle rešenje za prevenciju globalnog zagrevanja višeg od 1,5 stepeni.

Prosečno vreme je samo deo čitave slagalice, međutim naučnici su posebno zabrinuti zbog toga što vremenske prilike u Velikoj Britaniji postaju sve ekstremnije.

Prošle godine oluje Kjara i Denis dogodile su se u razmaku od samo nedelju dana i donele su padavine koje su mestimično bile četiri puta veće od istorijskog mesečnog proseka.

-Vidimo kontinuirano povećanje temperature i više ekstremnih padavina. Polazna osnova naše klime se menja i menja se ono što smatramo normalnim, istakao je Kendon.

Vilijam Kolins, profesor meteorologije na Univerzitetu Riding, koji nije radio na ovom izveštaju rekao je da će vreme u Velikoj Britaniji biti još ekstremnije kako globalne temperature budu rasle.

-Vlade širom sveta ulažu napore da temperatura ne pređe 1,5 stepeni Celzijusovih. Ukoliko to ne učine Velika Britanija neće ostati imuna na to, istakao je on.

Kako se planeta zagreva pod uticajem gasova sa efektom staklene bašte, vazduh koji se zagreva može da zadrži više vlage, što čini da je vlažnost vazduha u Britaniji mnogo veća nego ranije.

Ti ekstremi će verovatno prouzrokovati ozbiljne probleme, jer većina infrastrukture u Velikoj Britaniji nije izgrađena da toleriše velike padavine, velike vrućine i oluje koje će je verovatno češće pogađati.

Poplave su poslednjih dana ponovo pogodile Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon vrućina početkom ovog meseca, postavljajući pitanja o sposobnosti Velike Britanije da se nosi sa ekstremnim vremenskim uslovima.

