KAMPANJA U NEMAČKOJ POSTAJE SVE PRLJAVIJA: Na saslušanje zbog finansija pozvan i favorit Olaf Šolc! VIDEO

U ponedeljak u deset sati prepodne će Finansijski odbor Bundestaga održati važnu sednicu, i to zatvorenu za javnost.

Na „razgovor“ je pozvan ministar finansija Olaf Šolc što bi za njega moglo da bude pikantno. „Razgovor“ koji bi mogao da se pretvori u propitivanje dolazi samo par dana pred izbore (26. septembar) posle kojih socijaldemokrata Šolc ima najbolje šanse da postane kancelar Nemačke.

Opozicioni Liberali, Levica i Zeleni su sazvali sastanak odbora, a vladajući Demohrišćani su se naravno rado priključili. Jer, ono što se nedavno desilo u Šolcovom Ministarstvu finansija za njih je veliki adut u finišu izborne kampanje.

Naime, pre desetak dana je Državno tužilaštvo u Osnabriku sprovelo neku vrstu racije u Ministarstvu finansija, ali i Ministarstvu pravde koje takođe vode socijaldemokrate. Cilj je bio da se propita šta radi Finansijska obaveštajna jedinica (FIU) sa sedištem u Kelnu, a koja je u nadležnosti Ministarstva finansija, prenosi DW.

Posao FIU je između ostalog da prima prijave banaka, notara i trgovaca koji imaju sumnje da neki klijent ima prljav novac ili da ga pak uplaćuje u svrhu finansiranja kriminala ili terorizma. FIU onda treba da izvrši provere, odvoji ozbiljne prijave od onih koje deluju neozbiljno, te da prosledi šta ima policiji i tužilaštvu. U hroničnom manjku ljudstva i resursa, FIU je recimo prošle godine od 144.000 prijavljenih transakcija organima gonjenja prosledio svega 17 odsto.

Tužilaštvo iz Osnabrika još od februara prošle godine vodi istragu protiv N.N. zaposlenih u FIU, sumnjajući da loše filtriraju prijave, te tako uskraćuju policiji mogućnost da se bori protiv finansiranja terorizma. I tu počinju nevolje za Šolca – iako je FIU struktura za sebe, on kao nadležni ministar ima obavezu nadzora.

Racija u ministarstvima je donela nekoliko pitanja: zašto tužioci nisu od ministarstava zatražili akte već su došli lično? Zašto to nisu učinili ranije? Ili možda posle izbora? Ili je zbilja postojala sumnja da bi neko u ministarstvima čak mogao da zataška podatke?

Kako se bliže izbori za Bundestag, sve je izvesnije da će ih dobiti Socijaldemokrate. To je do nedavno bilo nezamislivo. Anketa „Dojčlandtrend“ pokazuje da je to zasluga njihovog kandidata za kancelara Olafa Šolca.

Olaf Šolc za DW: Potrebna nam je nova politika prema Istoku „Trebalo bi između ostalog da se ispita da li su i u kojoj meri odgovorni u ministarstvima (…) bili umešani u odluke FIU“, pisalo je u saopštenju Tužilaštva.

I to je izazvalo skandal. Demohrišćani koriste ovu insinuaciju upirući u samog Šolca, i povezujući ga sa zataškavanjem finansiranja terorizma. Socijaldemokrate pak kažu da je posredi skandal druge vrste, i da Tužilaštvo praktično radi za Demohrišćane izdajući saopštenje koje nema puno veze sa sudskom odlukom o pretresu prostorija.

Da stvar bude još pikantnija, šef Tužilaštva u Osnabriku je poznat kao član Demohrišćana.

Braneći se od optužbi, Šolcov državni sekretar Volfgang Šmit je čak na Tviteru objavio deo naloga za pretres koji je potpisao sudija, kako bi pokazao da tu nema reči o istrazi protiv Šolca. Sada se zbog toga pak vodi istraga protiv Šmita, jer je zabranjeno javno objaviti nalog za pretres.

Pod oznakom #CDUgate se na društvenim mrežama već insinuira da su Demohrišćani – sa sve slabijim šansama da njihov kandidat Armin Lašet nasledi Angelu Merkel – praktično partijski pogurali raciju pred same izbore.

No, u ponedeljak to teško da će biti tema. Tada će, pred poslanicima koji mu nisu naklonjeni, Šolc morati da objašnjava šta se zbiva u Ministarstvu i u FIU. „Šolc nema pod kontrolom ono što treba da ima“, kaže Florijan Tončar, poslanik Liberala. „To je sramotno za nekog ko hoće da bude kancelar.“

Šolc je pokušao da se izvuče od ovog neprijatnog saslušanja, rekavši da je baš tada u finišu kampanje na jugu Nemačke i da možda može da se javi samo video-pozivom. Ali u odboru su na to ostali tvrda srca – spremni da pričekaju Šolca par sati – dok ne dođe lično.

Poslednje ankete pred izbore vide Socijaldemokrate na 25-26 odsto, a Demohrišćane na 20-22. Slede Zeleni (16-17), Liberali i Alternativa za Nemačku (po 11) i Levica (6). Ako ne bude preokreta, Šolc ima ogromne šanse da postane kancelar u koaliciji sa Zelenima i ili Liberalima ili Levicom.

