LAVA NA KANARSKIM OSTRVIMA NEMA MILOSTI: Evo kako je prošao bazen jednog stanovnika koji je evakuisan! VIDEO

Ljudi iz oblasti Tanda Alto evakuisani su sinoć i jutros nakon što je lava počela da izbija iz druge pukotine vulkana Kumbre Vieja, rekao je gradonačelnik El Pasa Sergio Rodriguez.

Do sada je oko 6.000 od 80.000 ljudi na ostrvu bilo primorano da napusti svoje domove kako bi izbeglo erupciju. Na Tviteru je objavljen video snimak na kojem se vidi kako lava guta sve ispred sebe, uključujući i bazen u dvorištu.

La lengua de lava del proceso eruptivo de La Palma arrasa con todo a su paso en su camino hacia el mar. pic.twitter.com/InvtAhgtl5 — Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 20, 2021

Vulkan je počeo da eruptira u sredu nakon što je La Palma, ostrvo u kanarskom arhipelagu koje se nalazi najseverozapadnije, pretreslo hiljade zemljotresa prethodnih dana.

To je dovelo do izbacivanja lave stotinama stopa u vazduh, koji je zahvatio šume i izbacio rastopljeno kamenje prema okeanu preko retko naseljenog područja La Palma. Do sada nije zabeležen nijedan smrtni slučaj.

Kurir.rs/Index.hr