SAKAŠVILIJEVE PRISTALICE PORUČILE NA PROTESTU: Dok je on u zatvoru svi smo mi zatvorenici! FOTO

Sakašvili, osnivač sada vodeće opozicione partije u Gruziji, napustio je tu zemlju 2014. godine i postao državljanin Ukrajine, nakon čega je 2018. osuđen u odsustvu na šest godina zatvora za korupciju.

On se vratio u Gruziju uoči prošlonedeljnih lokalnih izbora, sa ciljem da motiviše birače opozicije, ali je uhapšen čim je na društvenim mrežama objavio da je ponovo u domovini.

Jedinstveni nacionalni pokret, koji je Sakašvili osnovao 2001. godine, vodeća je politička snaga u suprotstavljanju vladajućoj partiji Gruzijski san.

Na lokalnim izborima, održanim prošlog vikenda, stranka Gruzijski san dobila je 47 odsto glasova, a Jedinstveni nacionalni pokret 31 odsto.

foto: EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Lider Jedinstvenog nacionalnog pokreta Nikanor Melija predvodio je današnji protest ispred zatvora u Rustaviju, u kojem se Sakašvili nalazi od hapšenja, preneo je AP.

"Dok je Mihail Sakašvili u zatvoru, svako od nas je zatvorenik", rekao je Melija u gradu udaljenom oko 25 kilometara od Tbilisija.

Učesnici protesta su mahali državnim zastavama i najavili nastavak protesta narednih dana, prenela je agencija Frans pres.

Premijer Gruzije Irakli Garibašvili izjavio je u nedelju da ga "niko na planeti ne može ubediti da oslobodi Sakašvilija".

Sakašvili je u Gruziji 2003. godine predvodio mirne prozapadne proteste koji su doveli do smenjivanja njenog predsednika Eduarda Ševernadzea, a zatim je od januara 2004. do novembra 2013. godine on bio šef države.

Od maja 2015. do novembra 2016. godine Sakašvili je bio guverner ukrajinskog regiona Odesa.

Kurir.rs / Beta, Foto: EPA / ZURAB KURTSIKIDZ