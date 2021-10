NE OSEĆA SE DOBRO Kraljica Elizabeta otkazala putovanje u Irsku!

Za 95-godišnju kraljicu, koja je tokom protekle nedelje viđena kako koristi štap navodi se da je dobre volje, ali da je razočarana što ne može da putuje, prenosi Dejli mejl.

Kraljica je imala nekoliko radnih dana i juče uveče je bila domaćin velikog globalnog investicionog samita u zamku Vindzor. Takođe je imala angažmane prošle nedelje u Kardifu i Vestminsterskoj palati u Londonu.

-Kraljica je nevoljno prihvatila lekarski savet da se odmori narednih nekoliko dana, naveo je u saopštenju portparol Bakingemske palate.

Podsetimo, juče su strani mediji objavili da je britanska kraljica Elizabeta Druga odbila je nagradu koju britanski časopis "Oldi" dodeljuje starijim osobama ocenivši da ne ispunjava kriterijume.

List koji za sebe kaže da predstavlja "laku" alternativu štampi "opsednutoj mladošću i slavom" otkrio je da je Bakingemskoj palati predložio da svoju nagradu "Stara osoba godine" (The Oldie of the Year) dodeli 95-ogodišnjoj kraljici, koja je na tronu gotovo sedam decenija.

List je danas preneo pismo odbijanja poslato 21. avgusta iz škotskog dvorca Balmorala gde kraljica boravi krajem leta, a koje je potpisao pomoćnik njenog privatnog sekretara Tom Leng-Bejker.

-Njeno veličanstvo smatra da imamo godine koje osećamo i prema tome ne misli da ispunjava kriterijume da prihvati (nagradu), napisao je on.

Kurir.rs