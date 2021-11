AMERI UDARILI NA BRATA EL ČAPA: Mnogo je krvoločniji od uhapšenog narko-bosa! El Guano se ne libi da udari i na vojsku! VIDEO

Američke vlasti su ranije ove nedelje optužile Aurelijana Guzmana iz Loere El Guana, brata meksičkog narko bosa Hoakina El Čapa Guzmana, za kršenje zakona o drogama i ponudile 5 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. Američki i meksički mediji ističu da je El Gvano lukavi i nemilosrdni vođa moćnog kartela Sinaloa, čije će hapšenje biti izazov za vlasti jer El Čapov naslednik ne okleva da napadne vojsku.K

Ministarstvo pravde SAD podiglo je optužnicu kojom se El Guan i njegovi najbliži saradnici - braća Robert, Hoze i Heribert Nevarez - terete za kršenje međunarodnih zakona o trgovini drogom, uključujući fentanil, jak sintetički opioidni analgetik koji je 50 puta jači od heroina. Upravo je borba protiv šverca fentanila postao prioritet američkih agencija za kontrolu droge, jer je samo prošle godine od predoziranja tog analgetika umrlo čak 93.000 zavisnika.

Prema istraživačkoj neprofitnoj organizaciji Insight Criminal, kartel Sinaloa koji predvodi El Guano deluje u 17 meksičkih saveznih država, a roba iz njihovih zaliha plasira se u najmanje 50 zemalja sveta, uglavnom u Sjedinjenim Državama. Poslednjih godina, El Guano je proširio svoje poslovanje na daleke Filipine i formirao skladišta za pretovar odakle droga zatim putuje u Sjedinjene Države, i dogovorio se o savezu sa dve moćne kineske trijade, Sun Iee On i 14K Triad, za proizvodnju fentanila. i otpremi ga kupcima.sa šefom kartela.

Prema rečima meksičkog novinara Migela Anhela Vege, koji se sastao sa El Guanom u La Tuni, vođa kartela Sinaloa je veoma analitičan, nepoverljiv i zastrašujuće nemilosrdan prema svakom ko mu stane na put, počev od moćnog protivničkog klana Halisko Nova generacija, iza koji jednako stoji.surovi poglavica Nemesio Oseguera Servantes pa sve do meksičke žandarmerije i vojske koje u svojim obračunima sa kartelima često izvlače deblji kraj.

Jedan takav oružani sukob datira iz oktobra 2016. godine, kada je El Guano napao vojni konvoj koji je prevozio njegovog bliskog saradnika Hulija Oskara Ortiza Vegu, poznatijeg pod amerikanizovanim nadimkom El Kevin, u zatvorsku bolnicu. El Guanovi ljudi granatirali su konvoj, ubivši pet i ranivši 10 vojnika, dok je El Guanov saradnik pušten i potom sakriven u brdima države Sinaloa, po kojoj je kartel i dobio ime. Vlasti su pokrenule raciju nakon napada i poslale oko pet stotina specijalaca u potragu za El Kevinom i El Guanom, ali nisu uspeli da ih pronađu.

Opisujući susret sa El Guanom, novinar Vega u svojoj knjizi 'El Fiker' ističe da se El Čapov brat u svom poslu rukovodi isključivo zakonom straha, a pregovori između kartela i poštovanje kodeksa poverenja su potpuno nepoznati. nego. Vega dodaje da su upravo te karakteristike El Guana zaslužne za njegovu međunarodnu reputaciju kao nemilosrdnog šefa, ali i razlog zašto još uvek nije iza rešetaka.

El Guano nije bežao od ubistava bliskih rođaka, pa je godinu dana pre El Kevinovog oslobađanja dao ubiti svog polubrata Ernesta Gusmana Hidalga, optužujući ga da je američkim vlastima dao informacije koje bi mogle dovesti do hapšenja El Čapa, koji je tada bio na slobodi. Kako je El Guano rekao novinarima, ubistvo polubrata bilo je samo upozorenje ostalim članovima kartela u slučaju da im se jezik 'odveže' pred saveznim vlastima. Čineći to, El Guano je preuzeo poslove ubijenog polubrata, izazvavši pobunu među lojalistima Hidalga i sukobe unutar kartela. El Guano je tada brutalno raspustio organizaciju svog polubrata, ubijajući one koji se nisu pomirili sa Hidalgovom smrću i obeseći njihova tela tako da su visila sa podvožnjaka.

Potpuno nepoštovanje hijerarhije i sukobi sa lokalnim podšefovima sugerišu da El Guano nije omiljen među članovima Sinaloe, ali odlučnost, bezobzirnost, sposobnost da se sakrije i izbegne ekscentričnost kojoj su narko-bosovi skloni doveli su do toga da on stekne potpunu dominaciju nad moćni kartel čija je zarada u milijardama dolara. Neki narkolozi u Meksiku smatraju da ove karakteristike El Guana čine prirodnim naslednikom njegovog mlađeg brata El Čapa, koji je 2019. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora plus 30 godina zatvora, a naloženo mu je da plati čak 12,6 milijardi dolara odštete.

El Čapo je osuđen za zločine u trajanju od četvrt veka, uključujući trgovinu stotinama tona kokaina, heroina, metamfetamina i marihuane, ali i za učešće u nekoliko krvavih zavera koje su kartel Sinalou podigle na vrh brutalnih meksičkih kriminalnih organizacija.

El Čapo se smatra najmoćnijim kraljem narkotika još od kolumbijskog narkobosa Pabla Eskobara, a vodio je kartel Sinalou sa Ismaelom Zmabadom zvanim El Majo od 1989. do 2014. godine. Dva puta je na spektakularne načine pobegao iz zatvora u Meksiku, pa je 2001. pobegao iz zatvora Puente Grande u Halisku, skrivajući se u kolicima za veš dok je pobegao iz zatvora Altaplano 14 godina kasnije koristeći kilometarski tunel. Manje od godinu dana nakon El Čapovog poslednjeg bekstva, uhapsili su ga meksički marinci, nakon čega je izručen Sjedinjenim Državama 2017.

Iako je El Guano delovao kao tiha i sporedna osoba u Sinaloi, postaje sve jasnije da je izašao iz El Čapove senke i preuzeo punu komandu nad najmoćnijim meksičkim kartelom. S obzirom na njegovu dokazanu lukavost, kao i na oprez, sasvim je jasno da će nadležni teško doći do njega.

Kurir.rs/Tportal