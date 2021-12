MAGIČNA PRAŠINA NE LEČI KORONU: Evo kako je Kanađanin varao naivne i napravio veliku MLM mrežu VIDEO

„BOO“, teško je klasifikovati. Na tržište se plasirala kao fulvična kiselina, jedinjenje dobijeno od trulih biljaka, koje je iskopano iz tresetišta u Ontariju. Na veb-sajtu kanadske kompanije koja ga je prodala najavljen je kao „krajnji proizvod i najmanja čestica razgradnje drevne, organske materije“.

Jednostavnije rečeno, proizvod je prljavština - četiri i po unce, zapečaćena u elegantnoj crnoj plastičnoj vrećici i prodata za 110 dolara plus isporuka. Posetioci veb lokacije Black Oksidžen Organiks, koja je nedavno skinuta sa mreže, dočekani su sa par belih ruku koje su držale čaše sa prljavštinom kao prinos. „Poklon sa zemlje“, piše. „Popij to. Nosi ga. Okupajte se u njemu.”

BOO, koji „može da uzima svako u bilo kom uzrastu, kao i životinje“, prema kompaniji, tvrdi da ima mnoge prednosti i upotrebe, uključujući poboljšanu funkciju mozga i zdravlje srca, i oslobađanje tela od takozvanih toksina koji uključuju teške metala, pesticida i parazita.

Do kraja leta, onlajn oglasi za BOO stigli su do miliona ljudi unutar internet subkultura koje prihvataju marginalne dodatke, uključujući zajednicu mešovitih borilačkih veština, grupe za borbu protiv vakcine i negatori korone, i konačno opštije alternativno zdravlje i lažni prostori za lečenje.

I činilo se da ljudi kupuju; delovi TikToka i Instagrama bili su preplavljeni #BOO objavama. Biznismen koji stoji iza BOO ​​prodaje blato u različitim oblicima već 25 godina, ali BOO je prodavao u količinama koje su iznenadile čak i rukovodioce, prema video snimcima sastanaka kompanije koje je pregledao NBC Nevs.

Činilo se da su zvezde usklađene za to. Pandemija obeležena neviđenim i politizovanim dezinformacijama podstakla je oživljavanje čudotvornih lekova. Dobro povezane Fejsbuk grupe tražilaca alternativnog zdravlja i skeptika vakcina pružile su publiku i željnu bazu kupaca za novu vrstu medicinske emisije. I previše dobra da bi bila istinita svedočenja objavljena na društvenim mrežama privukla su talas direktnih prodavaca, od kojih su mnoge žene po prvi put uronile prste u često neprofitabilni svet marketinga na više nivoa.

Ali uspeh je imao cenu. Kanadski i američki zdravstveni regulatori razbili su BOO poslednjih meseci, započevši povlačenje i zadržavanje proizvoda na granici. I baš kao što je onlajn armija fanova pokretala uspeh BOO-a, opoziciona sila onlajn skeptika je pretila da će ga ugasiti.

Neposredno pre Dana zahvalnosti, kompanija je u e-poruci objavila da zauvek zatvara radnju. Prodavci su punili video pozive žaleći za smrću svog čudesnog leka, rugajući se rukovodiocima koji su im uzeli novac i naizgled pobegli, i pitajući se kako bi mogli da povrate hiljade dolara koje su platili za BOO, a koji nikada nisu stigli.

Najava je bila očigledan kraj jedne od najuspešnijih kompanija da zajaše talas interesovanja za onlajn i direktno prodavane alternativne lekove — ulja za jačanje imuniteta, suplemente, bilje, eliksire i takozvanu superhranu koja, uprkos široko rasprostranjenoj zabrinutosti za njihovu efikasnost i bezbednost, čine lagano regulisanu industriju vrednu više milijardi dolara.

U svetu u kome potrošači hrle na alternativne zdravstvene proizvode, BOO kao da daje odgovor na pitanje: Koliko daleko su ljudi spremni da kopaju da bi pronašli svoj čudesni lek?

Šta je BOO? Monika Vong je prvi put saznala za BOO u maju. Ova 39-godišnjakinja je listala Fejsbuk iz svog doma u Brentvudu u Kaliforniji i videla oglas na Fejsbuku koji joj je zapeo za oko: Žena u svetlo zelenoj košulji ukrašenoj listom marihuane držala je znak na kome je pisalo: „F--- Velika Pharma!” pored vrste tretmana koji je obećavao „detoksikaciju teških metala“.

Vong je tražila takav proizvod, za svog dečka i sebe, i dok je cena bila visoka, malo istraživanje na internetu uverilo ju je da bi efekti na zdravlje bili vredni toga. Vong je kliknula na oglas i kupila BOO.

Vong je rekla da je dva meseca rastvorila pola kašičice crne materije u čaši vode i pila je svaki dan. Ali za razliku od ljudi u njenoj novoj Facebook grupi BOO koji su objavili čudesna svedočenja o izlečenim bolestima, gubitku težine, čistijoj koži, beljim zubima, ponovo izrasloj kosi, povratu energije, izbacivanju crva, pa čak i promenama boje očiju (od braon do plave), Vong nije osećala da su toksini napuštali njeno telo. U stvari, počela je da ima bolove u stomaku.

„Ne mogu sigurno da kažem da je to bio BOO“, rekla je Vong da se seća da se pitala dok je otišla u bolnicu na testove, „ali zar nije trebalo da mi izleči creva?“

Vong je prestala da uzima BOO i rekla šefu svoje Fejsbuk grupe, prodavcu višeg ranga koji je zaradio proviziju od Vongovog učešća, o svojim novim bolovima. Na pitanje zašto nije upozorila druge, Vong je rekla da su administratori grupe, sami prodavci BOO-a, cenzurisali komentare kako bi izbacili sve negativno. „Nikada mi ne bi dozvolili da to objavim“, rekla je.

Ove onlajn grupe su pune pravih vernika, akolita koji to nazivaju „magičnom prljavštinom“. Oni objavljuju da piju, kuvaju, namaču, šmrkaju i mažu BOO po svojim telima i daju ga svojim porodicama, deci i kućnim ljubimcima.

„Ko bi rekao da će se zbog pijenja prljavštine osećati tako dobro?“ objavila je jedna osoba u privatnoj Fejsbuk grupi od 27.000 članova, a njeno lice je gurnulo teglu crne tečnosti.

Drugi korisnik je objavio fotografiju bebe koja sedi u kadi sa vodom obojenom u duboku karamelu. U natpisu je rekla da je beba dobila bolest šaka, stopala i usta - virus koji uglavnom pogađa decu i izaziva bolne rane. “Tini uživa u svojoj Boo kupki!” ona napisala. „Srećni smo što možemo da kažemo da se naše dno oseća srećnije i da smo bolje raspoloženi!“

Mnogi takvi postovi posvećeni su taktici za navođenje dece i voljenih da uzmu BOO.

„Boo kolačići za izbirljivu porodicu“, ponudio je jedan poster.

Ovakva svedočenja čine većinu postova u desetinama Fejsbuk grupa, koje su uspostavili i nadgledali BOO prodavci, sa stotinama hiljada kolektivnih članova, gde je BOO najavljen kao čudotvorna droga. Timovi prodavaca u ovim privatnim Fejsbuk grupama tvrde da, osim kozmetičkih aplikacija, BOO može da izleči sve, od autizma preko raka do Alchajmerove bolesti. Zgodno u ovim vremenima, zagovornici BOO-a kažu da takođe štiti i leči Covid-19, i da se može koristiti za „detoksikaciju“ novovakcinisanih, prema objavama koje je pregledao NBC Njuz.

Nijedan od postera koje je kontaktirao NBC Nevs nije vratio zahtev za komentar. Ali možda postoji podsticaj za hiperbolu.

Proizvodi BOO ​​se ne mogu kupiti u prodavnicama. Umesto toga, pilule i praškove prodaju pojedinci, koji teoretski zarađuju ne samo od svoje prodaje već i od prodaje drugih koje angažuju. To je tip poslovanja modelovanog odozgo nadole i širenja profita, poznatog kao marketing na više nivoa ili MLM, koji je naveo kritičare da označe BOO i proizvode poput njega kao piramidalne šeme.

Učešće u MLM-ovima je procvetalo tokom pandemije sa 7,7 miliona Amerikanaca koji su radili za jednog u 2020., što je povećanje od 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu, prema Asocijaciji za direktnu prodaju, grupi za trgovinu i lobiranje za MLM industriju. Vellness proizvodi čine većinu MLM proizvoda i, kao što je primetila Federalna trgovinska komisija, neki direktni prodavci su iskoristili žurbu ka takozvanim prirodnim lekovima tokom pandemije kako bi povećali prodaju.

Više od 99 procenata prodavaca MLM-a gubi novac, prema Institutu za svest potrošača, grupi za nadzor industrije. Ali prema objavama na društvenim mrežama, BOO-ov posao je cvetao. Na selfijima i video snimcima objavljenim na Fejsbuku, Instagramu i TikToku, žene penju BOO na svoja lica i namaču noge u posudama za testeninu pune mulja dok se, kako tvrde, novac kotrlja.

Plan kompenzacije kompanije Black Okigen Organics, kao i većina MLM-ova, je zamršen. Prema njihovom priručniku kompanije, prodavci, koji se nazivaju „brend partneri“, mogu da zarade prihod na dva različita načina: kroz maloprodajne provizije od kesa BOO koje prodaju, i kroz angažovanje drugih prodavaca, od kojih zarađuju dodatnu proviziju i bonuse. Što više radnika privuče prodavac, to se prodavac brže uzdiže u rangu — postoji 10 titula u kompaniji, od partnera brenda preko direktora do generalnog direktora, sa kompenzacionim paketima koji usput rastu.

Uobičajena strategija za učesnike u MLM-u, uključujući BOO prodavce, je stvaranje Facebook grupa za saradnju i privlačenje novih kupaca.

„Zaradio sam 21.000 dolara u bonusima u prvih 5 nedelja!“ piše u jednom postu. “Ja sam samohrana majka, porodica sa 1 prihodima, ovaj posao je bio najbolja odluka!!!”

Potpredsednik za razvoj poslovanja kompanije Black Okigen Organics, Ron Montaruli, opisao je ludnicu u septembru, rekavši distributerima u Zum pozivu koji je pregledao NBC Nevs da je kompanija privukla 21.000 prodavaca i 38.000 novih kupaca. U poslednjih šest meseci, prodaja je porasla sa 200.000 dolara mesečno na skoro 4 miliona dolara, rekao je Montaruli, pozivajući se na grafikon koji je pokazao isto. (Pokušaji da se dođe do Montarulija bili su neuspešni.)

Činjenice o stvarnom prihodu kompanije su mutne kao i blato koje prodaje, ali čini se da je tajna bavljenja prljavštinom Fejsbuk, gde su prodavci stvorili desetine pojedinačnih grupa koje su privukle gomilu stotina hiljada članova.

Najveće BOO Facebook grupe, uključujući i onu sa preko 97.000 članova, vode uglavnom MLM skakači, što je izraz za ljude koji prodaju niz MLM proizvoda. Grupe su takođe privukle općenite potrošače alternativnog zdravlja, kao i ljude koji naizgled pate od zabludne parazitoze, stanja koje karakteriše pogrešno verovanje da je nečije telo preplavljeno parazitima. Korisnici u ovim grupama oponašaju aktivnost na internetu protiv parazita grupe doziranjem prema fazama meseca i objavljivanjem fotografija prljave vode iz kupatila za stopala ili ljudskog otpada iz toaleta tražeći od drugih da identifikuju misterioznog crva.

Fejsbuk nije odgovorio na zahteve za komentare o BOO grupama niti da li njihove tvrdnje krše politiku sadržaja kompanije.

U poslednjih nekoliko meseci, grupe su zabeležile porast broja članova iz zajednica koje se bore protiv vakcine i korone, uključujući istaknute aktiviste koji prodaju proizvod kako bi prikupili sredstva za napore protiv vakcine.

Profil jednog najboljeg prodavca predstavljenog u BOO-ovom poluregularnom sjajnom časopisu, „The Bog“, navodi da je Kovid privukao više ljudi u industriju.

„Bio je to neka vrsta blagoslova“, rekao je prodavac.

Iako je nesumnjivo privukao prodaju i izgradio timove, Fejsbuk je takođe stvorio jedinstven problem za BOO: ta svedočenja su možda prekršila savezni zakon koji zahteva da tvrdnje o efikasnosti budu potkrijepljene „kompetentnim i pouzdanim naučnim dokazima“. Takođe su privukli pažnju, ne samo kupaca, već i zdravstvenih radnika, regulatornih agencija i rukovodilaca grupe BOO koje su nazvali „mrziteljima“.

Posle leta neobuzdanog uspeha, počela je reakcija na internetu.

Porast broja MLM-ova na mreži izazvao je kritike nekih ljudi koji su stvorili neformalne aktivističke grupe kako bi podigli svest o, kako kažu, predatorskim praksama MLM kompanija i organizovanim kampanjama za ometanje određenih poslova. Mnoge grupe koriste iste tehnike društvenih medija da organizuju svoje odgovore.

Aktivisti na mreži koji se protive MLM-u formirali su Fejsbuk grupe koje su ciljale na BOO zbog svojih tvrdnji. Članovi ovih grupa infiltrirali su se u BOO zajednicu, prijavljivali su se kao prodavci, pridružujući se grupama koje podržavaju BOO, i prisustvovale BOO prodajnim sastancima, a zatim su izveštavali o onome što su videli grupi. Objavili su video zapise sastanaka kompanije i snimke ekrana privatnih prodajnih grupa BOO i pozvali članove da podnesu zvanične žalbe Federalnoj komisiji za trgovinu i Upravi za hranu i lekove.

Kreatori Jutjuba snimili su video-zapise u kojima razotkrivaju najnečuvenije tvrdnje BOO-trgovaca, ismevaju rukovodioce BOO-a i prave javne snimke sastanaka privatnih kompanija.

Keara Mančester, majka koja ostaje kod kuće u Pompano Biču na Floridi, pomaže u vođenju jedne od najvećih anti-BOO Fejsbuk, „Boo is Voo“. Mančester, 34, proveo je poslednje četiri godine prateći predatorske MLM-ove — ili „kultove“, po njenom mišljenju — i objavljujući na više naloga društvenih medija i grupa posvećenih „razotkrivanju“ BOO.

„Zdravstveni tvrde da ih nikada nisam video tako loše“, rekao je Mančester. „Samo čist iznos. Svaki pojedinačni post je bio kao, „rak, Covid, dijabetes, autizam.“

„Ne osećam se kao da su ljudi glupi“, rekla je Mančester o ljudima koji su kupili, pa čak i prodali BOO. „Mislim da su očajni ili ranjivi, ili su bili žrtvovani, i naterate nekoga da kaže: 'Hej, imam ovaj proizvod koji leči sve.' Znaš kada si tako očajan, ti si tako očajan. možda slušaju.”

BOO ​​je zamisao Marka Sen-Onža, 59-godišnjeg preduzetnika iz Kaselrmana, Ontario. Sen-Onž, osnivač i izvršni direktor BOO-a, nije odgovarao na pozive, SMS-ove, mejlove ili direktne poruke.

Ali decenije intervjua u lokalnoj štampi i nedavno na društvenim medijima nude neke detalje o Saint-Ongeu, ili, kako on voli da ga zovu, „muljatoru“.

ON sebe opisuje kao ortoterapeuta, naturopata, kineziterapeuta, reiki majstora, holističkog praktičara, travara i aromaterapeuta. Kako je rekao u video snimku objavljenom na Jutjubu koji je od tada postao privatan, njegova ljubav prema blatu počela je još kao dete, jureći žabe bikove po močvarama Ontarija. Godinama kasnije, nastavio je da praktikuje ortoterapiju, neku vrstu napredne tehnike masaže, za lečenje bolova. Rekao je da je spakovao prljavštinu iz lokalne močvare, uključujući grane i lišće, u vrećice sa patent zatvaračem i dao ih svojim „pacijentima“, koji su tražili blato brže nego što je on mogao da ga skupi.

Sen Onž je rekao da su ga kanadske vlasti optužile da se bavio medicinom bez dozvole 1989. godine i kaznio ga sa 20.000 dolara.

„Onda je moja klinika otišla u podzemlje“, rekao je u nedavnom podcastu.

Prodavao je blato u nekom obliku od ranih 1990-ih. Health Canada, vladin regulator odgovoran za javno zdravlje, primorao ga je da povuče ranu verziju svog proizvoda od blata, koji je tada nazvan „Anti-reuma kupka“, prema članku iz 1996. u The Calgari Heraldu, jer ga je Sen-Onž plasirao na tržište leče artritis i reumatizam bez ikakvih dokaza koji bi potkrepili tvrdnje. Sen Onž je takođe tvrdio da njegovo blato može da zaleči rane, rekavši novinaru Otava Sitizena 2012. da je njegov oblog od blata izlečio nogu čoveka koji je doživeo nesreću sa električnom testerom, spasavajući je od amputacije.

„On je rekao da su to antibiotici“, rekao je. "Ali verujemo da je to bilo blato."

Devedesetih je Sen-Onž počeo da prodaje svoje blatno kupatilo pod etiketom „Zlatni Mur“, što je radio sve dok nije ostvario san, „način da se uradi malo tajno vađenje“, po njegovim rečima, koji će učiniti da se prljavština rastvori u vodi. Godine 2015, sa osnivanjem svoje kompanije NuVTR, koja će se kasnije pretvoriti u BOO, Sen-Onž je rekao da je konačno izmislio prljavštinu koju ljudi mogu piti.

Godine 2016. počeo je da se prodaje kao poslovni trener, a njegova lična veb stranica se hvalila njegovom vrednošću: „Prodajem blato u boci“, napisao je. „Dozvolite mi da vas naučim da prodate bilo šta.

U septembru, Montaruli, potpredsednik BOO-a, vodio je korporativni poziv da se obrati Fejsbuk grupama i onome što je nazvao „situacijom usklađenosti“.

„Trenutno je zastrašujuće“, rekao je Montaruli u javnom pozivu na Zoom-u, pozivajući se na neobične tvrdnje nekih prodavaca BOO-a. „Za 21 godinu nikada nisam video nešto ovako. Nikada.”

„Ove nečuvene tvrdnje, a nisam čak ni siguran da li je nečuveno dovoljno loše, očigledno privlače mrzitelje, dajući im više goriva za vatru i potencijalne vladine zvaničnike.

Montaruli je pozvao na „resetovanje“, rekavši BOO prodavcima da izbrišu stranice i grupe i počnu iznova.

Jedan slajd je predložio alternative za 14 popularnih upotreba BOO-a, uključujući zamenu pojmova kao što je ADHD na „probleme sa koncentracijom“ i „sprečavanje srčanog udara“ kako bi se „održao zdrav kardiovaskularni sistem“.

I tako su u septembru Fejsbuk grupe evoluirale — mnoge su postale privatne, većina je promenila imena iz BOO u „fulvinska kiselina“, a zakačena svedočenja kupaca koji tvrde da su čudotvorni lekovi izbrisani, podešeni ili uređeni kako bi se dodalo odricanje odgovornosti koje oslobađa kompaniju od bilo kakvu odgovornost.

Ali to nije bio kraj nevolja kompanije. Dok su se pojedinačni prodavci kretali svojim novim vodama za usaglašenost, regulatorne agencije su se razbili.

Nekoliko dana nakon Montarulijevog poziva, Helt Kanada je najavila povlačenje tableta i praha BOO, navodeći „potencijalne zdravstvene rizike koji mogu biti veći za decu, adolescente i trudnice ili dojilje“. Nadalje, regulatorna agencija je napomenula: „Proizvodi se promovišu na načine i za upotrebu koje nije procijenilo i odobrilo Helt Kanada.“

„Prestanite da uzimate ove proizvode“, savetuje se u najavi.

Već je bilo teško doći do inventara za američke kupce. U privatnim grupama, prodavci su tvrdili da je proizvod rasprodat, ali u pozivu za celu kompaniju, Montaruli je potvrdio da američka Uprava za hranu i lekove drži svoje proizvode na granici.

Džeremi Kan, portparol FDA, odbio je da komentariše.

Sen-Onž nije odgovorio na zahtjeve NBC Nevsa za komentar. Telefonske poruke i mejlovi koje je novinar poslao kompaniji, njenim rukovodiocima i pravnim savetnicima nisu vraćeni.

Šta je u BOO? BOO nije jedini zdravstveni dodatak na tržištu nalik prljavštini. Potrošači imaju na raspolaganju desetine proizvoda — u kapima, tabletama, prahovima i pastama — za koje se tvrdi da pružaju isceljujuću moć fulvične i huminske kiseline.

Fulvićne i huminske kiseline se vekovima koriste u tradicionalnoj i narodnoj medicini i pokazuju antibakterijska svojstva u velikim količinama. Ali postoji malo naučnih dokaza koji podržavaju vrste tvrdnji koje iznose prodavci BOO-a, kaže Brajan Benet, profesor fizike na Univerzitetu Market koji je proučavao fulvo i huminske kiseline kao biohemičar.

„Rekao bih da je to zmijsko ulje“, rekao je Benet. „Postoji mnogo posrednih dokaza da bi farmaceutski preparati zasnovani na karakteristikama ovog materijala zaista mogli da deluju, ali mislim da jedenje šake zemlje verovatno nije.

Pored pitanja o zdravstvenim prednostima fulvične kiseline, postoji pitanje šta se nalazi u proizvodu Black Okigen Organics.

Prodavci su ove godine objavili najnoviji sertifikat o analizi kompanije, dokument koji treba da pokaže od čega je proizvod napravljen i u kojoj količini. Prijavljujući sastav proizvoda kao uglavnom fulvinsku kiselinu i vitamin C, izveštaj dolazi iz 2017. i ne navodi laboratoriju, pa čak ni specifičan test. NBC Nevs je razgovarao sa šest naučnika iz oblasti životne sredine, od kojih je svaki izrazio skepticizam u pogledu kvaliteta BOO sertifikata.

Pod pretpostavkom da je analiza koju je sprovela kompanija tačna, dva naučnika su potvrdila da su samo dve porcije BOO premašile dnevne granice olova u kanadskom zdravstvu, a tri porcije - doza preporučena na pakovanju - približile su se dnevnim granicama arsena. Američka uprava za hranu i lekove nema uporedivih dnevnih smernica.

U nastojanju da potvrdi BOO-ovu analizu, NBC Njuz je nabavio torbu i poslao je Nikolasu Basti, profesoru nauke o zemljištu i životnoj sredini na Državnom univerzitetu u Ohaju.

BOO proizvod je bio analniized zbog prisustva teških metala u laboratoriji za istraživanje elemenata u tragovima u državi Ohajo. Rezultati tog testa bili su slični sertifikatu kompanije iz 2017. godine, otkrivši da su dve doze dnevno premašile granicu olova u kanadskom zdravstvu, a tri doze za dnevne količine arsena.

Rastuća zabrinutost među prodavcima BOO-a u vezi sa ovim proizvodom — koju je izazvao anti-MLM aktivista koji je primetio na Google Earth-u da se čini da močvara iz koje se dobijao BOO-ov treset deli granicu sa deponijom — naterala je nekoliko da preuzmu stvari u svoje ruke, šaljući vreće BOO u laboratorije na testiranje.

Rezultati tri od ovih testova, koje je pregledao NBC Nevs i koje su dva naučnika sa američkih univerziteta potvrdila kao naizgled pouzdane, ponovo su pokazali povišene nivoe olova i arsena.

Ti rezultati su okosnica savezne tužbe kojom se traži status grupne tužbe podnete u novembru pred sudom severnog okruga Gruzije. U žalbi, podnetoj u ime četiri stanovnika Džordžije koji su kupili BOO, navodi se da je kompanija iz nemara prodala proizvod sa „opasno visokim nivoom toksičnih teških metala“, što je dovelo do fizičke i ekonomske štete.

'Teško srce' Tužba je došla u nezgodno vreme, baš kada je kompanija „preformulisala“ svoje proizvode i dodala novu etiketu na prah na kojoj se sada navodi da proizvod „nije za ljudsku ishranu“.

„Stvari počinju pomalo da se slažu“, rekao je izvršni direktor BOO Montaruli na video sastanku objašnjavajući promenu sa tableta na kapsule i preimenovanje praha.

Puder je „strogo za kozmetiku“, rekao je Sen-Onge u pozivu, čiji je snimak jedan učesnik podelio sa NBC Nevs-om.

U grupama BOO, prodavci kompanije nisu bili uznemireni.

„Možete da nastavite da koristite puder kako izaberete u svom domu“, napisao je administrator jedne Fejsbuk grupe članovima najavljujući ažuriranje proizvoda. "Znajte da je to isti prah."

„Ne možemo TEHNIČKI reći kupcima da koriste proizvod interno“, rekao je svojoj grupi Adam Ringham, „Roial Diamond CEO“ (titula koja se najviše prodaje u BOO-u). „MEĐutim, MOŽEMO — reći im da je prah TAKO ISTI kao i pre…”

Ringham nije odgovorio na zahteve za komentar.

Baš kada su BOO prodavci planirali svoje rasprodaje za Crni petak, tepih je ponovo izvučen sa njih, ovoga puta, naizgled, zauvek.

Dva dana pre Dana zahvalnosti, e-pošta je stigla u sanduče BOO kupaca i prodavaca.

„Teška srca moramo da objavimo momentalno zatvaranje Black Okigen Organics“, pisalo je. Detalji u belešci su bili retki, ali rukovodioci i zaposleni Black Okigen-a ponudili su objašnjenje na sastancima kompanije Zoom tog popodneva.

Prema predsedniku BOO-a Karlu Garibaldiju, oni su prebrodili žalbe FTC-a, zaplene FDA, opoziva Health Canada i onlajn mafiju. Ali „fatalni udarac“ je usledio kada ih je njihov onlajn trgovac odbacio kao klijente.

Pošto nije bilo stvarnog proizvoda na zalihama u poslednja dva meseca, prodavci su pozivali kupce da „naruče“ BOO. Sada je mnoštvo kupaca koji su odgovorili na nepotrošnu „reformulaciju“ tražeći povrat novca prestrašilo njihov procesor plaćanja.

„Ovo je naša beba“, rekao je Garibaldi, pokazujući na ekran svoju tetovažu na laktu sa crnim kiseonikom. "Trebalo nam je da ovo traje zauvek."

Nakratko se pojavio Sen Onž, držeći glavu rukama. „Ovo je bila moja granica“, rekao je.

Slavili su članovi anti-BOO grupa.

"USPELI SMO!!!!!!" Mančester, administrator grupe, objavio je na Fejsbuk grupi „Boo is Voo“. „Nadam se da je ovo pozitivan dokaz da ako anti-MLM zajednica zabrani zajedno možemo da srušimo ove kompanije. Nećemo stati samo sa BOO. Novo doba anti-MLM aktivizma je upravo počelo.”

Na odvojenom Zum sastanku bez nadzora rukovodilaca i podeljenom sa NBC Nevs-om, prodavci nižeg ranga borili su se sa iznenadnim zatvaranjem i realnošću da su ostali bez stotina ili hiljada dolara.

„Ostalo mi je tri nedelje do mesec dana do bebe i zavisila sam od toga da li će ovaj novac stići na moj bankovni račun“, kroz suze je rekla jedna prodavačica. "To je jedini prihod koji imamo."

Budućnost BOO-a je neizvesna. Desetine hiljada vreća ostaju u skladištima, kažu rukovodioci BOO. Malo je verovatno da će prodavci dobiti porudžbine, povraćaje novca ili provizije. Federalna tužba će se nastaviti, rekao je Met Veterington, advokat iz Džordžije koji stoji iza predložene grupne tužbe.

Ali u zemlji MLM-a, neuspeh je samo još jedna prilika. Sen-Onž je možda otišao iz ove grupe kupaca, ali za one koji su ga prodali, BOO je bio više od proizvoda; to je bio način verovanja. Sada, hiljade BOO pomoćnika koji se još uvek okupljaju u BOO Fejsbukgrupama, usmeravaju se u novu Fejsbuk grupu, pod nazivom „Rešenje,“ i okrećući svoje ispružene ruke ka novoj kompaniji za direktnu prodaju, onoj za koju najprodavaniji BOO tvrde da nudi još čistiji proizvod fulvo kiseline i koloidno srebro.

„Hvala na vašoj kontinuiranoj podršci“, napisali su administratori rešenja u pozdravnoj objavi. "Napred je sve što možemo da uradimo."

Kurir.rs/NBC News