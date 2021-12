KVAR ZATVORIO FRANCUSKU NUKLEARNU ELEKTRANU SIVO: Prekid rada će potrajati a zvaničnici strahuju da će zemlja ostati bez struje

Kvar je otkriven u vreme kada Francuska najavljuje veliki program izgradnje nuklearki, za razliku od susedne Nemačke koja odustaje od nuklearne energije posle nuklearne katastrofe u japanskoj Fukušimi 2011. godine.

Najveći francuski snabdevač električnom energijom je naveo da je otkrio kvarove u blizini zavarenih spojeva na cevima u kolu sugrnosnog sistema ubrizgavanja u dva reaktora elektrane Sivo u zapadnoj Francuskoj.

Jedan dobro upućen izvor u dešavanje rekao je Rojtersu da su kvarovi povezani sa korozijom.

Zbog toga će prekid rada u nuklearki Sivo trajati duže nego što se očekivalo, saopštila je kompanija.

EDF je takođe najavio da će zaustaviti nuklearnu elektranu Šoz u istočnoj Francuskoj jer koristi istu vrstu reaktora.

Ove odluke će rezultirati gubitkom od oko 1 teravat-sata do kraja 2021. godine, naveo je ED.

EDF je zaustavio jedan reaktor u elektrani Sivo radi rutinske desetogodišnje provere u avgustu. U novembru je takođe iz predostrožnosti zaustavio svoj drugi reaktor na lokaciji, prethodno planirajući da ga ponovo pokrene 24. decembra.

Produženi prekid bi mogao da se pretvori u glavobolju za predsednika Emanuela Makrona, jer Francuska traži da se nuklearna energija uvrsti na listu favorizovanih zelenih i održivih investicija širom EU.

To će dovesti do većeg pritiska na francusku elektroenergetsku mrežu koja se oslanja na nuklearnu energiju, nakon što je operater mreže RTE upozorio da bi hladno vreme tokom zime moglo da optereti niske zimske margine snabdevanja.

Nuklearna energija čini više od 70% francuskog energetskog miksa, a pandemija je odložila radove na održavanju nekih nuklearnih reaktora.

sati do kraja 2021. godine, procenjuju u EDF-u, dodajući da će to dovesti do smanjenja njihove projekcije dobiti pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) na 17,5 do 18 milijardi evra na bazi trenutnih tržišnih cena.

