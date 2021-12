DOBROVOLJNI PRIMALAC: Belgijske vlasti uhvatile muškarca koji se OSAM PUTA VAKCINISAO za druge

Kako prenose lokalni mediji, uhapšeni se vakcinisao kako bi pribavio kovid potvrde drugim osobama.

Rečeno je da se on kao i obično pojavio u vakcinacionom centru, sa ličnom kartom koja nije njegova, ali je osoblje centra za vakcinaciju to primetilo i oglasilo uzbunu.

Zdravstveno stanje višestruko vakcinisanog muškarca je dobro, ali će biti krivično gonjen za falsifikovanje zajedno sa ljudima koji su mu plaćali da se vakciniše u njihovo ime.

Brisel tajms prenosi da je "dobrovoljni primalac" radio u više kovid centrala i da su mu plaćali od 100 do 150 evra. Muškarcu i korisnicima njegovih usluga preti kazna do pet godina zatvora i novčana kazna do 800.000 evra za falsifikovanje i prevaru putem informacionih tehnologija.

Ranije ovog meseca, vlasti na Novom Zelandu rekle su da istražuju čoveka koji je navodno primio čak 10 vakcina protiv kovida-19 u jednom danu u ime drugih ljudi.

Kurir.rs