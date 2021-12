NADAJU SE DA ĆE SE NAĆI NA UNESKOVOJ LISTI NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA Zašto su trbušne plesačice ugrožene u Egiptu?

Trbušne plesačice su ponovo veoma tražene. Blistave kasnonoćne predstave privlače posetioce iz celog sveta, a posebno iz arapskih država Persijskog zaliva, sa plesačima u zanimljivim odevnim kombinacijama koje nastupaju uz punu tradicionalnu muzičku podršku, prenosi Gardijan.

Ali dok su mnogi plesači srećni što se vraćaju na posao, raste zabrinutost zbog toga što ova umetnička forma postaje blisko povezana sa pićem i kulturom noćnih klubova.

Smatra se da trbušni ples, koji je duboko ukorenjen u egipatskoj istoriji, sve se više smatra sličnijim striptiz plesu, i da ovo druženje otežava život plesačicama.

-Ono što sve više vidimo je da se ovaj ples krije u ovim podzemnim kabareima i barovima, kaže egipatska plesačica Ami Sultan.

-Normalna egipatska porodica koja želi da ide u pozorište i gleda predstavu nikada neće videti ovaj ples, dodala je.

Kao deo kampanje za promenu percepcije tradicionalne umetničke forme, Sultan je pokrenula ponudu da se egipatski trbušni ples uvrsti na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Iako je ples veoma popularan – uobičajeno je videti trbušne plesačice na muslimanskim i hrišćanskim venčanjima, a zvezde su same po sebi poznate ličnosti – Sultan kaže da sve češće gledaju na njih kao na seksualne radnice nego kao na umetnice.

U egipatskom konzervativnom društvu, plesači se suočavaju sa intenzivnom društvenom stigmom, pa čak rizikuju i krivično gonjenje zbog nošenja odeće koju vlasti smatraju previše promiskuitetnom.

-Majka će unajmiti plesačicu za venčanje svog sina, ali nikada neće dozvoliti da njena ćerka postane plesačica, rekla je.

Rođena u Singapuru, Sultan je svoju plesnu karijeru započela kao balerina. Kada je 2014. pomerila fokus na trbušni ples, bila je šokirana kulturom u kojoj se izvođači takmiče ko će nositi otvorenije kostime i često se podvrgnuti estetskim operacijama i povećanju grudi.

-Ne sviđa mi se čak ni izraz 'trbušni ples', kaže Sultan, koja sada predaje ono što više voli da zove egipatski ples.

Trbušni ples, kaže ona, ''je izraz koji su izmislili francuski kolonijalisti u Egiptu. Vratili su ga u Francusku i nazvali ga dance du ventre (ples stomaka), ali mi to nikada na arapskom tako ne zovemo, objasnila je.

Njen program za mlade igrače vodi se na sličan način kao i baletska obuka.

Studenti se uče da plešu u stilu zvezda iz egipatskog ''zlatnog doba'' kinematografije, kao što su Samia Gamal i Naima Akef, i da se distanciraju od seksualizovanijih stilova koji se nalaze u noćnim klubovima, gde Sultan kaže da su tradicije razvodnjene sa drugim plesni stilovima.

Povezivanje trbušnog plesa sa seksualnim radom može otežati život plesačicama.

Žene koje pokušavaju da uđu u to kao karijeru rizikuju otuđenje od svojih porodica, nesiguran smeštaj, prepuštene na milost i nemilost sumnjivih stanodavaca i seksualno uznemiravanje.

Poznato je da beskrupulozni menadžeri guraju plesačice na seksualni rad.

Plesačice takođe mogu da prekrše stroge vladine propise o odeći. Jedna Ruskinja je 2019. godine osuđena na godinu dana zatvora zbog kršenja pravila oblačenja.

Učitelj plesa Ali Abdelfatah kaže da su trbušne plesačice stigmatizovane na način koji ne utiče na druge profesionalne plesače.

-Na balet se gleda kao na nešto graciozno“, kaže on, „ali kada ljudi vide trbušne plesačice, to izaziva mnogo pitanja. To nije dobra slika."

Abdelfatah kaže da većina njegovih učenica pohađa njegove radionice bez znanja svojih porodica.

Zbog poteškoća sa kojima se suočavaju Egipćani, mnogi od onih koji plešu u klubovima, kabareima i na svadbama dolaze iz inostranstva, posebno iz Rusije i Južne Amerike.

Lurdijana, brazilska plesačica koja radi u Kairu, kaže da je regrutovana za trbušni ples u Šarm el Šeiku.

-Ovde su im potrebni plesači, kaže ona. Čak i unutar industrije, egipatski plesači se suočavaju sa poteškoćama.

Lurdianin bivši menadžer jednom je objasnio da voli strane plesače.

-Rekao je da ako devojka iz Egipta radi kao trbušna plesačica, to znači da ne dolazi iz dobre porodice niti ima dobro obrazovanje. Oni misle da ona to radi samo zato što želi da dobije novac i nema druge opcije. Ne mogu da zamisle da bi to uradila samo zato što to voli, rekala je ona.

