PUTIN HITNO HOĆE PRUGU DO ARKTIKA: Evo do kad Vlada ima rok da izađe sa predlogom veze do Barencovog mora!

Ruski predsednik Vladimir Putin zadužio je vladu da iznese predloge o izgradnji železničke pruge koja će voditi do obale Barencovog mora, na severozapadu zemlje, dok Moskva nastoji da razvije Arktik, javlja Hina.

Putin je arktičko područje, na severu Rusije, postavio na vrh svojih strateških prioriteta i naredio velika ulaganja u vojnu infrastrukturu i u vađenje rude.

On je premijeru Mihailu Mišustinu dao rok do 10. maja da "iznese predloge za izgradnju železničke veze do Barentcovog mora", saopštio je Kremlj, prenosi Index.hr.

Pruga bi se završavala u bazi Indigi, u arktičkoj oblasti Nenecu, gde Rusija u idućem razdoblju planira izgraditi luku koja će biti otvorena čitave godine.

Razvoj severnog morskog puta tesno je vezan uz ruski proboj na Arktik i Moskva je zato velike svote uložila u flotu ledolomaca i tankera.

Kurir.rs / Fonet, Foto: Profimedia / Sergey Breev / Alamy, EPA / MIKHAIL METZEL / KREMLIN