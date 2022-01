POČINJE DRUGA RUNDA U UKRAJINI: Stručnjaci upozoravaju da iz eventualnog RATA NA ISTOKU samo jedna sila može IZAĆI KAO POBEDNIK

Dimitrije Milić, programski direktor Novog trećeg puta i Vladimir Trapara, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu istakli su da je pozitivno što se odvijaju razgovori između Rusije i Amerike.

Milić je istakao da Ukrajina tek treba da dođe na onaj nivo na kome je bila pre rata.

- Ako mislimo na Ukrajinu, tek sada bi morala da dođe na onaj nivo na kome je bila pre rata. One ekonomske posledice sukobe koje smo imali i koje su prepolovile ekonomiju Ukrajine, što je bilo očekivano zbog destrukcije i manjka rasta, jer je država morala da preusmeri sredstva ka odbrani. Definitivno ti regioni koji su bili pogođeni bili su najrazvijeniji. Ukrajina danas spada u jednu od najsiromašnijih država Evrope i platila je visoku cenu sukoba, a jedan novi sukob bi je vratio nazad - rekao je Dimitrije Milić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Milić je dodao da je kriza na granici Rusije i Ukrajine samo druga runda krize koja je nastala u proleće prošle godine.

- Kriza je počela zbog nagomilavanja trupa na ruskoj granici. Do toga je došlo još u martu-aprilu prošle godine, nakon jedne vojne vežbe, posle koje su te trupe ostale tamo. Posle su krenule tenzije na tim relacijama i Bajden je tada odmah odgovorio pozivom Putina na samit. Znamo šta se posle desilo - kaže Vladimir Trapara.

Napominje da je važno da se razgovara.

- Ovo što se sada dešava je druga runda. Rusi su opet ostavili trupe na granici sa Ukrajinom. Mislim da je važno da se za početak razgovara. Čak iako sada ne postižu neke rezultate bitno je da se razgovara - kaže Trapara.

Milić se nadovezuje da Ukrajina vidno pokušava da se odvoji od ruskog uticaja i kulture.

- Postoji više problema. Pre svega prozapadni kurs Kijeva koji dugoročno odvaja Ukrajinu od Rusije. Vidi se da Kijev pokušava da se odvoji od Rusije. Sa druge strane, plaća i cenu toga, pa definitivno mislim da Ukrajina nije centralni cilj. Ako se pogleda trenutno okruženje Rusije, ostaju samo Belorusija i Moldavija, što se tiče zemalja Evrope. Definitivno postoji želja da se ojača ruski uticaj tu i da taj region ne bude poligon za rakete srednjeg dometa. Ono o čemu SAD i Rusija konstantno pregovaraju je nuklaerno razoružanje - kaže Milić.

Programski direktor Novog trećeg puta se osvrnuo i na političku scenu u Ukrajini.

- Kad je Zelenski pobedio Porošenka percipiran je kao kandidat koji propagira mir. On je negde između oba ekstrema. Definitivno su ga okolnosti navele da se osloni na vlast Porošenka i bude pragmatičan. Bar ja ne vidim neke supstancijalne razlike u odnosu na Porošenka - kaže Milić.

Severni tok politizovan, ali se Trapara nada da neće doći do rata.

- Severni tok još nije registrovan i nema dozvolu za rad. Kod njega gas još ne teče. Imamo jednu čudnu situaciju da Nemačka, koja ima ekonomski interes i koja je učestvovala u izgradnji Severnog toka 2, sada iz raznih razloga pokušava da odloži. Očigledno je da se to politizuje sada. Rusija koristi svoju energetsku moć da evropske države učini što politički zavisnijim. To smeta nekima od tih država, smeta Americi, ali sa druge strne postoji i nesporan ekonomski interes pojedinih država, npr. Nemačke. da sarađuje. Ukoliko bi zaista došlo do eskalacije, ukoliko bi ruske trupe upale u Ukrajinu, ja ne vidim način da ruski gas poteče kroz EU. Ja se nadam da neće doći do rata i da neće biti razloga da se u nedogled odlaže poticanje gasa - ističe Trapara.

Milić je naveo da postoje navodi da će se oko 10. februara izvesti napad na Ukrajinu dok Rusi u potpunosti negiraju te navode.

- Možemo očekivati da Vašington da odgovor na pisane odgovore koje je Rusija dala. Što se tiče Ukrajine i gomilanje trupa i slanje vojne pmoči Kijevu ne možemo ni da predvidimo šta moće da se desi. Oni su govorili da se invazija očekuje negde oko 10. februara u Ukrajini, zapadni zvaničnici takođe to navode. Sa druge strane Rusija negira da će se to dogoditi i navode da bi postojala samo reakcija. Sledeći je na potezu Vašington, definitivno - kaže Milić.

Kina želi da se Amerika što više iscrpi u ovim pregovorima i nikako ne želi dobar odnos Rusije i Amerike, zaključuje Trapara.

- Rusija i Amerika su u vojnom pogledu najveće sile. Što se tiče Kineza mislim da nemaju neki neposredni interes u Ukrajini. Njima odgovara da se Amerika još malo iscrpi u ovim pregovorima - kaže Trapara.

