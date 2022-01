BEZ PARDONA Džo Bajden: Lično ću Vladimiru Putinu uvesti rigorozne sankcije!

Američki predsednik Džozef Bajden zapretio je svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu da će mu lično uvesti rigorozne sankcije kako bi ga odvratio od eventualne invazije na Ukrajinu! Bajden je ponovio da Amerika neće slati vojsku u Ukrajinu, koja nije članica NATO, ali je poručio da je spreman da direktno uvede sankcije Putinu i da će, ukoliko Rusija izvrši invaziju, biti "ogromnih posledica".

Procena Bilda - Blokada od 50 milijardi Nemački Bild je izneo procenu da bi uvođenje rigoroznih sankcija Rusiji u slučaju invazije na Ukrajinu koštalo najveću zemlju na svetu 50 milijardi dolara. Procenjuje se da bi se sankcije najviše usredsredile na izvoz ruskog oružja i energenata, što donosi najviše deviza u ruski budžet. SAD su od Nemačke preko direktora CIA Vilijama Bernsa, koji je nedavno boravio u Berlinu, tražile i da se blokira puštanje u rad gasovoda "Severni tok 2".

Podsećamo, SAD su proteklih nekoliko dana u Kijev poslale tri ture vojne pomoći čija je ukupna vrednost 200 miliona dolara: - Da, lično ću uvesti sankcije Putinu. Mogu to da zamislim. Ne znam kakve su Putinove namere. Mislim da to pouzdano ne znaju ni njegovi ljudi - odgovorio je Bajden na pitanje novinara da li razmišlja o direktnim sankcijama za predsednika Rusije.

Ukrajinski general tvrdi - Rat počinje 20. februara Ukrajinski general-pukovnik Aleksander Pavljuk tvrdi da će Putin narediti da invazija na Ukrajinu otpočne 20. februara! On je za britanski Tajms izjavio da je uveren da predsednik Rusije želi da izbegne intervenciju tokom trajanja Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje traju od 4. do 20. februara. Istovremeno, 20. februara se završava i belorusko-ruska vojna vežba.

SAD su stavile 8.500 vojnika u povišenu borbenu gotovost, a stratezi Pentagona razmatraju i planove o slanju do 50.000 vojnika u istočnu Evropu i baltičke zemlje kao garanciju članicama NATO da neće biti meti ruske intervencije. - Biće ogromnih posledica ukoliko Putin pokrene invaziju, kao što bi mogao. Ako se to dogodi, biće to najveća invazija od Drugog svetskog rata, to će promeniti svet. Taj potez će izazvati velike ekonomske promene - upozorio je Bajden.

Ukrajina nije članica NATO... Jens Stoltenberg foto: EPA / Stephanie Lecocq Jens Stoltenberg otkriva NATO neće slati trupe u Ukrajinu Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da Alijansa neće slati borbene trupe u Ukrajinu, ali da neće biti kompromisa u vezi s ruskim zahtevom da se zaustavi širenje pakta na istok. NATO će, prema najavama iz Brisela, do kraja ove nedelje Rusiji poslati pisani odgovor na zahteve koje je Moskva ranije uputila, a koji se odnose na postizanje dugoročnog sporazuma o strateškoj bezbednosti u Evropi.

Predsednik SAD je dodao kako je pojedinačno razgovarao s liderima svih članica NATO kako bi se postiglo jedinstvo Alijanse. Rusija, koja je u više navrata demantovala da planira invaziju na Ukrajinu, objavila je da prati stanje u regionu s "velikom zabrinutošću". Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je stav zvanične Moskve da krizu izaziva delovanje Amerike i NATO, a ne rusko gomilanje vojske na zapadu zemlje, koje se pravda učestvovanjem u vojnim vežbama i kao garancija da neće doći do ukrajinske ofanzive na Donbas.

Ro kradi taj i greši... CNN o dešavanjima na istoku Evrope foto: Printscreen/CNN Nova blamaža CNN - Harkov je već u Rusiji! Dok ceo svet prati sve veće tenzije između Rusije i Ukrajine, svetski mediji se utrkuju ko će verodostojnije preneti atmosferu i iz ovog dela sveta. TV stanica CNN je u prilogu u kom je prikazivala rusku vojsku u potpisu navela da grad Harkov pripada Rusiji. Na video-snimku se prikazuju tenkovi i druga tehnika na polju, oprema za deminiranje lokaliteta, iz čega neupućeni mogu da pretpostave da se ruska vojska kreće teritorijom Harkovske oblasti.

SAD su u prošlosti u više navrata uvodile direktne sankcije stranim liderima, među kojima su Bašar el Asad, predsednik Sirije, Nikolas Maduro, predsednik Venecuele, i Muamer Gadafi, libijski lider. To podrazumeva blokadu njihove imovine, kao i transakcija povezanih s njima.