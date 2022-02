GLAVNOOSUMNJIČENI ZA TERORISTIČKI NAPAD U PARIZU 2015. Abdelsalam: Nikoga nisam ubio, ni ogrebao, ali pripadam Islamskoj državi

Nikoga nisam ubio, nikoga nisam povredio", rekao je Abdeslam, francuski državljanin, pre zvaničnog saslušanja i dodao da nikoga nije ogrebao.

Međutim, on je ponovio svoju pripadnost džihadističkoj grupi Islamska država, prenosi francuska novinska agencija AFP. Rekao je da se zakleo na vernost grupi 48 sati pre napada.

Istražitelji kažu da mu je samoubilački pojas otkazao i da je pobegao iz Pariza nekoliko sati kasnije. Uhapšen je 2016. godine u Belgiji i od tada je u pritvoru. Sem je danas rekao da je podneo ostavku da se diže u vazduh.

On je na sudu rekao da je Islamskoj državi pristupio više iz saosećanja prema sirijskom narodu nego iz verskih razloga. On je dodao da je Zapad drugima nametnuo svoja pravila i vrednosti. „Za nas muslimane je to ponižavajuće“, rekao je on.

Rekao je da nikada nije putovao u Siriju, ali je priznao da se divi spremnosti boraca Islamske države da se svakodnevno žrtvuju.

Tvrdi da ne predstavlja opasnost po društvo. "Borba Islamske države je legitimna. Želim da živim po islamskom zakonu. Ali zašto bi to bilo opasno zbog toga", upitao je on. "Ako me puste, neću nikoga povrediti. Četiri meseca sam u bekstvu, nikome ništa nisam uradio", rekao je on.

Belgijski sud ga je 2018. osudio za pucanje na policajce dok je pokušavao da izbegne hapšenje.

Svrha napada u Parizu, kako je rekao, bila je da se natera tadašnji francuski predsednik Fransoa Oland da prekine francuske vojne intervencije u Iraku i Siriji.

Glavni optuženi i jedini preživeli napadač

Abdeslam (32) je glavni optuženi na suđenju za terorističke napade u Parizu u novembru 2015. u kojima je poginulo 130 ljudi i jedini je preživjeli napadač.

Sredinom januara počela su saslušanja 14 prisutnih okrivljenih, od kojih su se dvojica do sada pozvala na pravo na ćutanje. Očekuje se da će Abdeslamovo ispitivanje trajati dva dana.

Očekuje se da će suđenje, koje je počelo u septembru prošle godine, trajati oko devet meseci. To je najveći proces u istoriji moderne Francuske. Na optuženičkoj klupi nalazi se 20 optuženih, uključujući Abdeslama, kojima preti doživotni zatvor. Šestorici se sudi u njihovom odsustvu.

Većina je optužena za pomaganje i podržavanje priprema za teroristički napad 13. novembra 2015. godine.

Zemlju, koja se još nije oporavila od napada na satirični nedeljnik Šarli ebdo u januaru iste godine, potresao je masakr u koncertnoj dvorani Bataclan jedne večeri u Parizu, samoubilački napad na stadion u predgrađu Pariza. i pucnjave u barovima i restoranima na istoku. 130 ljudi je poginulo, a još 350 je povređeno.

Kurir.rs/RTV SLO