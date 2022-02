MAĐARSKI ŠEF DIPLOMATIJE Nećemo prihvatiti NATO trupe u svojoj zemlji! Ako izbije rat Centralna Evropa će biti najveći gubitnik!

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto u izjavu za mediji Euronews na englaskom ponovio je da Mađarska neće prihvatiti dalje NATO trupe na svom tlu u sklopu manevara oko ukrajinske krize.

SAD su poslale dodatne vojnike u Poljsku i Rumuniju, dok je Nemačka povećala broj vojnika u Litvaniji — trupe NATO-a su već stacionirane u Estoniji, Letoniji i Litvaniji, kao i u Poljskoj.

Sijarto je rekao da na mađarsko tlo neće stići dodatne trupe.

„Ne, mi na to nismo pristali i nećemo pristati jer već imamo trupe NATO-a na teritoriji zemlje, to su mađarska vojska i mađarske oružane snage, koje su u stanju da garantuju bezbednost zemlje. Tako da nam dodatne trupe na teritoriji Mađarske nisu potrebne“.

Sijarto je iskoristio intervju da podstakne SAD, Evropu i Rusiju da nastave da razgovaraju kako bi izbegli „najgori scenario“ u vezi sa krizom u Ukrajini, naglašavajući da će Centralna Evropa biti najveći gubitnik ako izbije sukob.

On je rekao da trenutna kriza budi sećanja na Hladni rat i „mnoge decenije u kojima smo patili“.

„Zato ne želimo da se ova vremena vrate. Tražimo, pozivamo međunarodnu zajednicu da da sve od sebe kako bi se izbegao povratak Hladnog rata, izbegnemo čak i psihu hladnog rata da se vrati, jer smo naučili To je iz istorije, nažalost vrlo jasno, da kad god dođe do sukoba između Istoka i Zapada, zemlje centralne Evrope gube i mi više ne želimo da budemo gubitnici“, rekao je on.

„Moramo da ulažemo u diplomatiju, moramo da ulažemo u dijalog. Zato pozivamo Rusku Federaciju i naše zapadne saveznike, velike zemlje, jake zemlje, da ne odustaju od nade u mirno rešenje, naprotiv, da razgovaraju. jedni drugima jer još jednom želim da podvučem da za nas, prilično male centralnoevropske zemlje, može biti izuzetno opasno ako dođe do nasilne akcije“, dodao je on.

Kurir.rs/Euronwes