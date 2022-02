OGLASIO SE KREMLJ: Naši odnosi sa SAD su na vrlo, vrlo niskoj tački, oni su zapravo na dnu!

Uprkos nedavnom obnavljanju dijaloga između Moskve i Vašingtona, naši odnosi su na dnu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Iz Vašingtona poručuju da Moskva u svakom trenutku može da izvede invaziju na Ukrajinu i navode da će braniti "svaku stopu" NATO teritorije.

Ukrajina nije članica NATO ali je Severnoatlantski savet zato pojačao svoje prisustvo u susednim zemljama koje jesu.

Rusija ima više od 100.000 vojnika stacioniranih duž granice sa Ukrajinom ali uporno odbacuje navode Zapada da planira invaziju i optužuje ga za "histeriju".

Potrparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za RIA Novostida su određeni kanali za dijalog otvoreni, što je pozitivno, i da su ruski predsednik Vladimir Putin i američki Džo Bajden sada u kontaktu. Dvojica lidera čula su se telefonom tokom vikenda.

"Šefovi država održavaju dijalog, a dijalog postoji i na drugim frontovima", rekao je Peskov.

"To je plus jer znate, pre par godina dijalog je bio na nuli, uopštee nije bilo takvih kontakata. Ali o ostalom nažalost možemo govoriti samo negativno. Naši su odnosi na vrlo, vrlo niskoj tački. Oni su zapravo na dnu", dodao je on.

