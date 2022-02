BIVŠI OPERATIVAC VAGNER GRUPE: Rat u Ukrajini bio bi potpuna katastrofa za Rusiju, oni su naša braća

Dok sedi u moskovskom kafilu, bivši plaćenik Marat Gabidulin daleko je od ratišta u Siriji na kojima se borio pre pola decenije.

Njegovi memoari "Dvaput na istoj reci", prvo su objavljeno svedočanstvo o tajnoj jedinici ruskih plaćenika - Vagnerovoj grupi. "Ovo sam napisao jer sam shvatio da je vreme da se naša zemlja suoči sa istinom: plaćenici postoje", rekao je on.

Sa 55 godina, on je impozantna figura, sa licem i mišićavim rukama prekrivenim ožiljcima. "Mi u Rusiji radije ne razgovaramo o našim plaćenicima“, kaže. "To se ne uklapa u zvaničnu priču."

Gabidulin, veteran ruskih vazdušno-desantnih snaga i bivši telohranitelj, pridružio se Vagnerovcima 2015. godine, u to vreme relativno nepoznatoj grupi plaćenika. Poslat je da se bori u Siriji zajedno sa ruskom vojskom koja je podržavala predsednika Bašara al Asada, gde je brzo napredovao do komandovanja jednom od pet Vagnerovih jedinica.

Misteriozna grupa Putinovog saradnika

Osnovanu 2014. da podrži proruske separatiste u istočnoj Ukrajini, Vagnerovu grupu navodno finansira Jevgenij Prigožin, moćni biznismen blisko povezan sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, piše Gardijan.

Od samog početka, grupa je obavijena velom misterije. Na papiru, firma ne postoji, nije registrovana, ne postoje poreske prijave ni organizaciona šema.

Zapadne vlade i akademici tvrde da je Vagnerova grupa nezvanično spoljnopolitičko oruđe Kremlja, raspoređeno tamo gde Rusija želi da proširi svoj uticaj ili izazove preokret. Prigožin i Moskva negiraju bilo kakve veze sa Vagnerovcima; zvanično, privatne vojne kompanije su nelegalne u Rusiji.

Gabidulin ne pokušava da negira postojanje grupe niti njenu aktivnu ulogu u ruskim bezbednosnim interesima. Naprotiv, on kaže da je jedan od njegovih glavnih motiva za pisanje knjige bio da izvuče plaćeničke kompanije poput Vagnerovaca "iz senke“, naglašavajući njihove potencijalne koristi za ciljeve spoljne politike Rusije.

"Plaćeničke grupe ne treba da se stide. Plaćenici postoje svuda, ali mi lažemo o njima“, rekao je on. "Imamo specijalizovane veštine koje nedostaju normalnoj vojsci".

Sirija

Memoari, zasnovani na događajima za koje Gabidulin tvrdi da im je bio svedok, prate tri godine sirijske kampanje Vagner grupe. U knjizi on opisuje neke od velikih bitaka plaćenika, uključujući dve operacije oslobađanja drevnog grada Palmire. Veruje se da su se na desetine Vagnerovaca borili i umrli u Siriji od početka sukoba 2011. godine.

"Uspesi ruske vojske u Siriji uglavnom su rezultat žrtava plaćenika. Tu činjenicu vojni establišment potpuno ignoriše i nije poznata široj javnosti“, požalio se Gabidulin, gunđajući da su "osrednji“ generali ruske armije dobili unapređenja na osnovu uspeha Vagnerove grupe.

Memoari takođe opisuju svakodnevni život plaćenika, uključujući povremene pljačke i pogrešne korake njegovih komandanata.

Gabidulin, čiji je sluh oštećen nakon godina borbi, takođe je rekao da je učestvovao u bici kod Kašama 2018. godine, gde je navodno stotine ruskih plaćenika stradalo u američkim vazdušnim napadima na prorežimske snage, u onome što se veruje da je najsmrtonosniji sukob između Rusije i SAD od hladnog rata.

"Nikada nije trebalo da budemo tamo; naše rukovodstvo je zabrljalo. Amerikanci su tačno znali gde smo“, rekao je on, prisećajući se tih događaja.

Posle Sirije, ozloglašenost Vagnerove grupe se povećala nakon izveštaja o operacijama u Centralnoafričkoj Republici i Libiji – zemljama bogatim resursima u kojima Rusija ima strateške interese. Sve veći uticaj grupe je takođe podelio Mali i njegove evropske partnere nakon što je zapadnoafrička nacija rasporedila Vagnerove borce u decembru.

Invazija na Ukrajinu

Sa tenzijama oko Ukrajine koje su eskalirale poslednjih, agencija Rojters je prenela da su neimenovani ruski plaćenici poslati u istočnu Ukrajinu koju kontrolišu separatisti. Prošle nedelje, američki Dejli bist takođe je preneo da se Vagnerovci premeštaju iz Afrike, verovatno ka Ukrajini.

Gabidulin kaže da je "načuo" za raspoređivanje plaćenika u Ukrajini, brzo dodavši da bi ruska invazija bila "fatalna“ greška. "Verujem da će rat između Ukrajine i Rusije biti potpuna katastrofa za Rusiju. Ovo ni pod kojim uslovima ne bi trebalo dozvoliti. Ukrajina je naš brat.”

Kaže i da je zabrinut zbog posledica objavljivanja memoara i veruje da će Prigožin pokušati da ga diskredituje. Kaže i da je prvi put želeo da objavi memoare 2020. godine, ali se povukao nakon pritiska "određenih ljudi“. Ovaj put je, međutim, odlučio da se ne suzdržava i pronašao je "hrabrog“ izdavača u gradu Jekaterinburgu. Izdavačka kuća Mišel Lafon sa sedištem u Parizu takođe planira da distribuira francusku verziju.

"Pomislio sam u sebi: Dosta, vreme je da izađem iz senke. Neću me odvratiti od ponovnog objavljivanja. Zato što se ne radi samo o meni“, rekao je Gabidulin.

Prema njegovim rečima, zabrana privatnih vojnih kompanija u Rusiji pritiska članove porodica preminulih plaćenika koji moraju da ćute o svojim najmilijima. Gabidulin se nada da će njegova knjiga pomoći da se podigne veo tajne oko njegove bivše profesije.

"Ova trenutna situacija ne odgovara mnogim mojim drugovima. Što je još važnije, to ne odgovara roditeljima i rođacima poginulih plaćenika, koji ne mogu ni da pričaju otvoreno o tome kako su im sin ili brat poginuli. Oni to mogu samo da šapnu”, rekao je on.

PR kampanje

Dok Gabidulinovi memoari osporavaju zvanični narativ o (ne)postojanju plaćenika u Rusiji, prošle godine se pojavila odvojena PR kampanja koja je promovisala aktivnosti grupa poput Vagnera.

Ruska državna televizija nedavno je prikazala brojne patriotske akcione filmove u produkciji firmi povezanih sa Prigožinom, koji prikazuju neimenovane ruske "vojne instruktore i dobrovoljce“ koji se bore u istočnoj Ukrajini, Centralnoafričkoj Republici i Mozambiku – mestima gde su Vagnerovi borci navodno bili aktivni.

Filmovi, koje je Gabidulin odbacio kao "smeće“, prikazuju herojske Ruse koji spasavaju lokalno stanovništvo od nasilnih pobunjenika. Oni su u potpunoj suprotnosti sa nedavnim izveštajima UN koji optužuju Vagnerove operativce za silovanje civila u Centralnoafričkoj Republici ili navodima da su Vagnerovi vojnici mučili i ubili zatvorenika u Siriji.

Suočen sa ovim optužbama, Gabidulin je rekao da nikada nije video svoje drugove umešane u takva dela, ali je dodao da se takvi zločini mogu očekivati s obzirom na trenutni status u senci grupe. "Država stavlja plaćenike u situaciju da mogu da deluju mimo zakona, a vojnik je primoran da uspostavlja sopstvene moralne norme. Ali, naravno, trebalo bi da istražimo te zbrkane stvari."

Kurir.rs/Gardijan