ISTOČNI UKRAJINSKI FRONT: Harkov građao Iskander M! Herson pred padom, a Ukrajinci u Nikolajev helikopterima dovlače pojačanje!

Dok je fokus sveta usmeren na Kijev kojoj se približavaju ruski tenkovi i desantnjiki, a narodna zaštita se naoružava i sprema Molotovljeve koktele za tenkove, na istoku i jugu Ukrajine nema mira.

Naime, na jugu Ukrajine trenutno je ogormna koncentracija kako vučne tako i samohodne artiljerije koja je usmerenea prema luci Mariopolj, koja je meta. Grad Herson oko koga su se juče vodile krvave borbe, gde su i Rusi i Ukrajnci imali velike gubitke u tenkovima nastavljena je jutros upotrebom jurišne avijacije SU-25 koji su dejstvovali po ukrajinskim snagama.

Za to vreme danas kasno popodne nešto posle 17.30 sati po srednjevropskom vremenu na obodu Harkova odjeknula je snažna eksplozija. Naime taktičko balističkom raketom Iskander M gađano je skladište goriva ukrajinske vojske.

#BREAKING: That's happening now. Massive explosion in #Kharkiv, second largest city of #Ukraine. That is possibly caused by an Iskander-M ballistic missile of #Russian Army. Highly probable that more missiles are on their ways. pic.twitter.com/s2pdIim910