DVA SCENARIJA: Rusko-ukrajinski sukob već ostavio ozbiljne posledice po svet! RUSIJA NEMA ODSTUPNICU, IDE DO KRAJA!

Rat u Ukrajini, čak i da se istog trenutka završi, napravio je duboke tragove u svetskom poretku, ako ga nije i sasvim srušio!

Osim ljudskih žrtava, koje se ni sa čim ne mogu meriti, ratna razaranja su već u prvom danu zadala snažan udarac diplomatiji, poremetila dosadašnje ekonomske odnose, pokidala finansijske tokove i ostavila ceo svet u neizvesnosti. Sagovornici Kurira ocenjuju da, ukoliko potraju, ratne igre na istoku Evrope prete ne samo da prodube ove poremećaje već i da prošire požar u susedstvu.

Bez odstupnice

Bivši diplomata Milisav Paić ocenjuje da postoje dva scenarija, ali samo jedan ishod.

foto: Kurir

- Ne treba imati iluzije da će se Rusija povući ukoliko se Ukrajina ne odrekne NATO, ukoliko ne prihvati demilitarizaciju na svojoj teritoriji i ne prekine da prima isporuke oružja spolja. Rusija nema odstupnicu i siguran sam da neće odustati, ići će do kraja. Ovo može da traje kratko i da se završi onako kako je Rusija htela, ili se može pretvoriti u produženi sukob, čiji će ishod biti isti. Zapad nije ozbiljno shvatio ono na šta je Moskva upozoravala pre intervencije, a cilj je denacizacija Ukrajine. Ne postoji način da se Evropa stabilizuje bez Rusije, jer bez nje ne može da se rešava nijedan problem u Evropi, a posebno na Balkanu. Rusija lakše može bez Evrope nego što Evropa može bez Rusije - smatra Paić.

Gas, gas

Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija nema dilemu da će, ako se posmatra isključivo ekonomija, najveći gubitnik ovog sukoba, uvedenih sankcija Rusiji i svih drugih poteza koji ga prate, biti - Evropa.

foto: Kurir

- Pre svega mislim na EU, ali će se to preslikati i na Balkan, kao i ostale zemlje koje geografski pripadaju Evropi ili sa njom tesno sarađuju, poput Turske, Izraela i još nekih mediteranskih zemalja van našeg kontinenta. Bez obzira na to koliko će trajati, biće ozbiljnih posledica po ekonomije. Zahvaljujući Balkanskom toku, gas za Srbiju ne zavisi od teritorije Ukrajine, ali ono što može biti problem jeste Bugarska, koja, bude li pratila pritiske iz EU, može smanjiti ili potpuno obustaviti dotok gasa do Srbije.

U Nemačkoj čak 55 odsto ukupne potrošnje gasa dolazi iz Rusije. Nemački kancelar je odmah rekao da će privreda Nemačke pretrpeti štetu. Najviše me brine što 90 odsto razmene Srbije sa EU jeste razmena s Nemačkom i Italijom. Dakle, sve što se desi u nemačkoj i italijanskoj ekonomiji delom će imati posledice i na privredu Srbije - objašnjava naš sagovornik.

Kuri.rs/ Ivana Kljajić Foto: AP/Emilio Morenatti