UŽIVO 12. DAN RATA U UKRAJINI: Moskva pristala na primirje u Harkovu i Kijevu! Raketiran Nikolajev, rakete zasule grad

Rat u Ukrajini ušao je u 12 dan. Mnogi najavljuju da je ova nedelja ključna za ratne operacije, pre svega za Rusiju, ali i vlast u Kijevu.

7.42 Rusija pokazala novi borbeni potencijal

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbenih aviona Su-35 koji se koriste nad Ukrajinom u tkazoanoj "Specijalno operaciji". Ovo je drugi dan kako ruska vojska objavlju vide snimke borbenih sistema koji se koriste u invaziji na Ukrajinu

🇺🇦⚡️🇷🇺The Russian Defense Ministry publishes footage of the combat work of Su-35S fighters in the area of “special operation” in Ukraine. The aircraft are equipped with a wide range of guided missile weapons to intercept air targets.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/9DrYD8v9UY