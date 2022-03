OVO SU TRI KLJUČNA AMERIČKA POTEZA KOJIMA PLANIRAJU DA ZAUSTAVE PUTINOVU INVAZIJU NA UKRAJINU: Obelodanjeni planovi

Američki funkcioneri utvrdili su tri polja delovanja sa kojim pokušavaju da zaustave Rusiju u invaziji na Ukrajinu. A to su: zabrana uvoza nafte, utvrđivanje ratnih zločina protiv Rusije i pomoć u isporuci poljskih borbenih aviona Ukrajinu, javlja CNN.

Reagujući na apele ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zapadnim funkcionerima da pomognu Ukrajini obuzdati rusku agresiju, najviši američki bezbednosni funkcioneri ubrzano traže načine da oštrije kazne ruskog predsednika Vladimira Putina.

Američki šef diplomatije Entoni Blinken pozvao se na zadnje izveštaje o namernim napadima na civile koji mogu predstavljati ratni zločin. Kazao je da Vladimir Putin, nažalost, ima prednost u vojnicima i naoružanju u Ukrajini, a time i sposobnost za daljnja razaranja u agresiji protiv hrabrih Ukrajinaca', javlja CNN.

Američka potpredsednica Kamala Harris kazala je da je hrabrost ukrajinskog naroda u otporu ruskoj invaziji 'podsetnik da se sloboda i demokratija nikada ne mogu uzeti zdravo za gotovo' .

Zabrana uvoza ruske nafte

Zabrana uvoza ruske nafte razmatra se u Vašingtonu još od prošle nedelje

'Razgovaramo s evropskim partnerima i saveznicima o koordinisanoj zabrani uvoza ruske nafte, nastojeći obeznediti odgovarajuće snabdevanje iz drugih izvora na svetskom tržištu', rekao je Blinken.

Iako ruska nafta čini relativno malen udeo u ukupnom američkom uvozu nafte te bi Rusija nesumnjivo tu naftu mogla prodati drugim zemljama, poput Kine, zabrana uvoza bila bi značajan korak u promeni dugoročne energetske politike. SAD i Evropa dosad su uglavnom izbegavali kažnjavanje energetskog sektora u Rusiji iako je Vašington već ranije zabranio izvoz opreme za naftnu i gasnu industriju u Rusiji.

Zabranu uvoza ruske nafte sad složno podržavaju republikanci i demokrate pa se odgovarajući zakon već našao u kongresnoj proceduri. Bela kuća razmatra kako bi zabrana mogla uticati na cenu gasa za domaćinstva u SAD-u, koja je već vrtoglavo uzletela paralelno skokovima u ceni nafte. Jedini način da se SAD dugoročno zaštiti od potresa na svetskim tržištima jest postizanje energetske nezavisnosti, a predsednik Bajden fokusiran je na razvoj zelenih tehnologija.

SAD neće zabraniti uvoz ruske nafte bez eksplicitnog dogovora s Evropom, daleko zavisnijoj od ruskog gasa i nafte.

Mogući ratni zločini

Linda Thomas-Greenfield, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama rekla je da SAD sarađuje s partnerima na prikupljanju informacija o potencijalnim ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.

'Svaki napad na civile je ratni zločin', kazala je Thomas-Greenfield. Bajden još nije otišao toliko daleko da rusku agresiju u Ukrajini kvalifikuje kao ratni zločin iako je poručio kako je 'jasno' da Rusija gađa civile.

Ukrajina tvrdi da su ubijene hiljade civila iako su procene drugih - uključujući Ujedinjene nacije- manje od toga.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na međunarodnu istragu ratnih zločina, a slične optužbe iznio je i britanski premijer Boris Johnson. U međuvremenu, Međunarodni kazneni sud pokrenuo je istragu potencijalnih ratnih zločina.

Prošle nedelje američka ambasada u Kijevu tvitala je da je napad na nuklearnu elektranu ratni zločin, ali Stejt Department zatim je zaustavio službeno deljenje te objave.

'Videli smo veoma verodostojne izveštaje o namernim napadima na civile koji mogu predstavljati ratni zločin... A videli smo i veoma verodostojne izveštaje o korištenju određenih vrsta oružja... Trenutačno sve dokumentujemo, povezujemo i sagledavamo da bismo, dok pojedinci i organizacije i institucije istražuju jesu li počinjeni ratni zločini, mogli potkrepiti njihov posao', rekao je Blinken.

Poljski borbeni avioni

Razgovarajući s američkim pravnicima predsednik Zelenski apelovao je na SAD da uvede strože ekonomske sankcije pa je od Vašingtona i NATO-a zatražio da uvedu zabranu letova nad Ukrajinom. S obzirom na to da bi potonje dovelo do direktnog sukoba SAD-a i Rusije, stoga ne dolazi u obzir, Zelenski je zahtevao američku pomoć u transferu borbenih aviona iz istočne Evrope u Ukrajinu, čiji su piloti trenirani za let i mogli bi ih koristiti za kontrolu neba. Američki i poljski funkcioneri su razgovarali o potencijalnom snabdevanju Poljske američkim borbenim avionima F-16 u zamenu za isporuku poljskih letelica iz 'sovjetske ere' Ukrajini.

