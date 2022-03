„Spremni smo da obezbedimo tranzit u Evropu ako nam Evropa pomogne da obezbedimo GTS, ako nam da avione, protivvazdušnu odbranu ili treba da im (Evropljanima) uskratimo tranzit“, naveo je poslanik u video poruci. Gončarenko nudi gas koji „još uvek dolazi“ da se pumpa u njihova skladišta „i zdravo Rusiji i svima njima“.

Istu ideju je u intervjuu za Frankfurter algemajne cajtung najavio šef ukrajinske energetske kompanije Naftogas Jurij Vitrenko , koji želi da uvede embargo od strane Evropljana.

„Mi podržavamo potpuni embargo na rusku naftu i gas“, rekao je on i pozvao na zaustavljanje Severnog toka 1. Telegram-kanal „Rezident“ piše, pozivajući se na izvor u kabinetu predsednika, da se sada razgovara o zaustavljanju tranzita ruskog gasa u Evropu. Cilj je naterati Zapad da podrži Ukrajinu.

„Ako nam ove nedelje ne bude pružena prava vojna pomoć, onda je Zelenski spreman da pređe na drastične akcije“, ukazuju autori kanala.

U neadekvatnom stanju u kojem se nalazi predsednik Ukrajine, on može da učini ovaj korak očaja. Tada Evropu čekaju katastrofalne posledice.

Danas je tranzit gasa kroz Ukrajinu po ugovorima 109,5 miliona kubnih metara dnevno, a Gasprom nastavlja da ga redovno isporučuje.

Ako Zelenski zaustavi tranzit, onda će cene gasa u EU porasti do astronomskih visina. U ponedeljak su cene gasa na berzi porasle sa 2.700 dolara na 3.800 dolara za hiljadu kubnih metara za terminske ugovore za april.

Situacija je pogoršana rastućim cenama nafte, jer je u mnogim ugovorima cena gasa vezana za njih. U ponedeljak uveče je cena sirove nafte na azijskim robnim berzama skočila na oko 140 dolara po barelu. Referentni Brent se trgovao nešto ispod 130 dolara u ponedeljak ujutro. Pre godinu dana bure je koštalo otprilike upola manje.

Istovremeno, potražnja za ugljovodonicima je i dalje izuzetno visoka, što je povezano sa oporavkom globalne ekonomije nakon jenjave pandemije.

Nemački ministar finansija Kristijan Lindner izjasnio se u ponedeljak protiv embarga na kupovinu ruskih ugljovodonika. I upozorio je da nema alternative snabdevanju iz Ruske Federacije, što bi dovelo do nestanka struje sledeće zime.

Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Burbok rekla je u intervjuu za kanal ZDF da se sankcije ne mogu dugo zadržati ako „za tri nedelje utvrdimo da je u Nemačkoj ostalo samo nekoliko dana struje i da stoga moramo ukinuti ove sankcije“.

Nemački ekonomski institut upozorava na takozvanu stagflaciju. To znači da proizvodnja pada dok inflacija ostaje visoka. To bi moglo dovesti do smanjenja korporativnih profita, smanjenja kupovne moći potrošača i rasta nezaposlenosti.

Zbog toga će Evropa platiti mnogo „veću cenu” od Rusije koja sprovodi specijalnu operaciju.

Evropljani će imati samo jedan način da se izbore sa cenovnim šokom u slučaju zaustavljanja ukrajinskog tranzita – da pokrenu Severni tok 2, čiji je proces odobravanja zaustavio kancelar Olaf Šolc (SPD). Izgradnja gasovoda dužine 1.230 kilometara završena je u septembru 2021. godine i u njega je ubrizgan tehnički gas.

Tu je i kapacitet gasovoda Jamal - 89 miliona kubnih metara. m dnevno, koji do sada ostaju nepotraženi, ali će zahtevati pregovore sa Gaspromom.

Kurir.rs/Pravda.ru