RUSIJA IMA ODGOVOR AKO JOJ ZABRANE PRODAJU NAFTE: Teško će EU naći nove dobavljače, cena će ići i do 300 dolara za barel!

"Potpuno je jasno da će odbijanje kupovanja ruske nafte završiti katastrofalnim posledicama za svetsko tržište", rekao je ruski vicepremijer zadužen za energiju Aleksandar Novak. Skok cena, rekao je, mogao bi da bude nepredvidljivi i da dostigne preko 300 dolara za barel, čak i više, prenele su ruske agencije.

Prema Novaku nemoguće je brzo zameniti isporuke ruske nafte evropskom tržištu nekim alternativnim izvorom. "Za to je potrebno više godina i to će biti mnogo skuplje za evropske potrošaće koji će biti glavne žrtve takvog scenarija", upozorio je on.

Cena barela Brent nafte sa Severnog mora u nedelju je stigla blizu 140 dolara oko ponoći po srednjeevropskom vremenu, blizu njenog apsloutnog rekorda od 147,50 dolara dostignutog u julu 2008.

Novak je ovo izjavio u vreme kada SAD, Evropska unija razmatraju uvodjenje sankcija na rusku naftu kao odgovor na rusku invaziju Ukrajine. Zapad je već doneo niz teških ekonomskih sankcija Moskvi poslednjih dana.

Rusija je "zabrinuta" razgovorima o mogućem embargo na njenu naftu, "koji podrivaju osnove tržišta, stvaraju nesigurnosti i završavaju velikom štetom za potrošače", rekao je Novak.

Posle ruskog priznavanja dve separatističke teritorije na istoku Ukrajine u februaru Zapad je takodje zamrzao proceduru sertifikacije gasovoda Severni tok dva koji povezuje Rusiju i Nemačku preko Baltičkog mora. "Mi imamo potpuno pravo da donesemo sličnu odluku i stavimo naš embargo na isporuke gasa preko gasovoda Severni tok jedan" koji prenosi ruski gas ka Evropi i koji je sada popunjen 100 odsto, rekao je Novak. On je rekao da Rusija za sada nije donela takvu odluku iako je "evropski političari na to guraju sa svojim izjavama i optužbama".

