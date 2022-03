U BORBAMA KOD HARKOVA POGINUO RUSKI GENERAL VITALIJ GERASIMOV?! Ukrajinci likuju, Rusi ćute! Komanda 41. armije desetkovana

Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je kasno sinoć da je u borbama oko Harkova poginuo 45-godišnji ruski general Vitalij Gerasimov, veteran borbi u Čečeniji i Siriji, a koji je 2014. godine učestvovao je i u ruskoj invaziji na poluostrvo Krim.

Ukrajinski obaveštajci javljaju da je general-major Gerasimov poginuo u borbama oko Harkova, a u borbama je poginulo i ranjeno još nekoliko visokih oficira ruske vojske.

Prema pisanju Gardijana, ukrajinske snage su dobile informaciju da je general ubijen prisluškivanjem telefonskog razgovora dvojice ruskih obaveštajaca. Navodi se da su obaveštajne službe tokom razgovora komentarisale smrt generala i zaključile da sigurni kanali komunikacije u Ukrajini više ne funkcionišu.

Bellingcat centar za istraživačko novinarstvo je kasnije rekao da je ruski izvor potvrdio Gerasimovu smrt. Gerasimov je učestvovao u Drugom čečenskom ratu, ruskoj vojnoj operaciji u Siriji i aneksiji Krima, a za svoj rad u ovim kampanjama dobijao je nagrade.

Ukraine’s defense intelligence directorate claims that the 1st Deputy Commander and Chief of Staff of the 41st Combined Arms Army Major General Vitaliy Gerasimov was killed in Kharkiv. If true, this would mean the 41st CAA has lost two Deputy Commanders. https://t.co/8skVATu5PX pic.twitter.com/EDXYtO8p4e

Rusija još nije komentarisala vest, ako je istina, ali ovo je drugi ruski general koji je poginuo tokom napada na Ukrajinu. Prvi je ubijen u Ukrajini bio je general Andrej Suhovecki, komandant ruske 7. vazduhoplovne divizije, koji je i veteran borbi u Siriji.

Prvi koji je stradao bio je general-major Andrej Suhovecki koji je bio zamenik komandanta 41. kombinovane armije, a prethodno je bio i komandant 7. gardijske brdske vazdušno-jurišne divizije ruskih vazdušno-desantnih snaga, navodi Njuzvik.

Inače, 41. kombinovana armija je terenska vojska koja je bila raspoređena u Jelnji, u zapadnoj Rusiji u blizini granice sa Belorusijom i Ukrajinom najmanje od prošlog novembra.

Iako su okolnosti smrti Suhoveckog bile nejasne, događaj je prvobitno objavljen u ukrajinskim i ruskim medijima, a u prošli četvrtak je potvrdio Asošijeted pres. Visoki zvaničnik odbrane rekao je da SAD ne mogu da potvrde te izveštaje.

How is the war in Ukraine going? Today they confirmed the death of Russian General Major Suhovetsky. He's unsurprisingly a paratrooper. So let's discuss the role of paratroopers in Russian military doctrine. That'll shed a light on the course of this war and why Russia lost it🧵 pic.twitter.com/aIWsikgFnO