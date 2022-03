KONAČNO! NAŠE KAMIONDŽIJE NAPOKON PUŠTENE! Prešli ukrajinsko-poljsku granicu, stižu kući u Srbiju!

BEOGRAD - Srpski vozači i kamioni koji su danima bili na ukrajinsko-poljskoj granici, konačno su jutros u četiri sata pušteni su u Poljsku i na putu su ka Srbiji.

Četvorica njih su konačno ušla u Poljsku, a prethodno su još jednom date garancije da će se uputiti ka Srbiji.

Od srpskih vozača i kamiona u Ukrajini ostaje još jedan kod Kijeva koji je pod skloništima. Njihova sloboda koštala je 200 evra, toliko su morali da plate po kamionu da bi mogli da nastave put i pređu granicu na kojoj su držani kao u logoru.

Četvorica su bila na graničnom prelazu Jagodin, koji iz Ukrajine vodi ka Poljskoj, bez dovoljno goriva, hrane i novca, dok je u najdramatičnijoj situaciji bio Aleksandar Dražić, vozač iz Jagodine, koji je smešten u jedno od skloništa u predgrađu Kijeva, objavio je Blic.

Kilometarske kolone na ukrajinsko-poljskoj granici

foto: EPA/Wojtek Jargilo

Njih ukrajinski carinici nisu puštali u u Poljsku "jer u kamioima imaju robu za rusko tržište". Zbog toga je počela njihova borba praktično za život, jer su se našli praktično bez ičega.

Pasoše koji su bili overeni kao da su prošli prelaz oduzeli su im Ukrajinci. Imali su nešto novca u stranim valutama i kartice koje više nisu važile. Pomoć su imali samo od zemljaka koji imje donosio hranu i dodavao im je ispred vojske i žice između.

Goran iz Valjeva, jedan od kamiondžija, rekao je tada za "Blic" da ih je početak rata zatekao ga je na graničnom prelazu sa Belorusijom.

- Nalazimo se na ukrajinskom terminalu, od petka, 25. februara smo tu zadržani. Pasoši su nam overeni, kao da smo izašli. Praktično smo "nestali". Rat me je zatekao na graničnom prelazu Domanovo, ka Beleorusiji oko jedan noću. Bila nam je istekla vožnja i odlučili smo da prespavamo tu pa da ujutru odemo do agencije i završimo papire. Međutim, kada je kolega kada otišao da pokrene sve to, nije zatekao nikoga. Ljudi koje je sreo rekli su mu: "Da li ste vi blesavi, carinici su se povukli, došla je vojska na granični prelaz, ko da vam radi papire, kad je počeo rat?" Mi smo tu sačekali čitav jedan dan, ali situacija se nije promenila - ispričao je tada Goran kako je počela njihova agonija.

Kurir.rs/Blic