RUSKE RAKETE UBILE PLAĆENIKE U NATO CENTRU?! Stručnjaci: PRECIZNO ga gađali sa Crnog mora, nijedna nije prešla u Poljsku

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović demantovao je navode Generalštaba oružanih snaga Ukrajine da se, između ostalih, na strani Rusije u aktuelnom ratu u Ukrajini, bore i dobrovoljci iz Srbije.

"Ovo je opasna dezinformacija koju je lansirao Generalštab Ukrajine i zahtevamo da je odmah povuku. Učešće srpskih državljana u oružanim sukobima u inostranstvu je teško krivično delo za koje su propisane višegodišnje kazne zatvora", naveo je Stefanović u pisanoj izjavi. Generalštab Ukrajine je, kako se vidi u objavi na Fejsbuku od 13. marta, naveo da Rusija, zbog gubitka svojih snaga i potrebe da ih zameni, dovodi borce iz Nagorno Karabaha, Sirije, Srbije.

Inače, ruske snage bombardovale su vojnu bazu kod Lavova, blizu granice sa Poljskom. Lokalni guverner kaže da je najmanje 35 osoba poginulo dok su 134 povređene. Brent Reno, nagrađivani američki režiser i novinar Njujork Tajmsa, poginuo je u Ukrajini, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Upravo o tom napadu govorio je Aleksandar Pavić u Jutarnjem programu Kurir televizije gde je istakao da je Rusija raketom pogodila nekadašnji NATO centar za obuku gde je stradalo 200 stranih plaćenika.

foto: Kurir televizija

- Svi znamo da tamo ima srpskih dobrovoljaca, naša država to ne podržava. Hrvatska je npr dozvolila da dobrovoljci mogu legalno da idu, to je za mene skandal. Srbija to naravno ne dozvoljava, mi ne možemo fizički nekoga da sprečimo, ali zakon to ne dozvoljava. Rusi su juče pogodili NATO centar za obuku, između ostalog redove neonacista koji se bore na strani Ukrajine i tamo je stradalo oko 200 stranih plaćenika. To naravno ukrajinska strana neće da prizna, a to se desilo, zbog toga je nastala tolika kuknjava. Tamo su razbili taj centar preko koga su dolazili strani plaćenici gde su se obučavali, znači to je bio NATO centar nekada koji su prekrstili. Rusi su to jako dobro uradili, iz Crnog mora su gađali. Jako su precizno to raketama odradili, nijedna raketa nije otišla ka poljskoj granici. Srbija na sve načine pokušava da ostane izvan sukoba, a fokus treba biti na onima koji se aktivno uključuju u sukob - rekao je Pavić.

foto: Kurir televizija

Dr Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku kaže da već 8 godina stanovništvu u Donbasu strada jer se Ukrajina ne trudi da poboljša svoje odnose sa Rusijom.

- Nije ovo ništa novo, to je konstantno. Da li oni izveštavaju o ratu u Jemenu? Pa ne. Kako sada oni da kažu da u Donbasu već 8 godina traje rat protiv ruskog stanovništva. Oni su uvek glasali za bolje odnose sa Rusijom, a ne za ovo. Zelenski je takođe obećavao bolje odnose sa Rusijom i nije to ispunio. Što se tiče Donbasa, oni bi rekli da je Rusija upravu jer oni već 8 godina stradaju. Imate slike dece, žena, muškaraca koji svakodnevno stradaju. Ovo je jedan veliki rat koji je rat za vrednosti, protiv Rusije i ovaj rat je mnogo više od nacionalnih interesa - izjavio je Janković u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške.

Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.