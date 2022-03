PUTINOVA PORUKA ZAPADU U JEKU RATA: Ako mislite da će se Rusija povući, vi ne razumete Rusiju, a vaše sankcije su kratkovide

"Ako Zapad misli da će se Rusija povući, on ne razume Rusiju“, rekao je on na sastanku vlade koji je prenošen na ruskoj televiziji.

Putin je takođe rekao da je držanje Rusije pod kontrolom dugoročna politika Zapada i da su njihove ekonomske sankcije Rusiji "kratkovide“ jer većina zemalja ne podržava blokadu, preneo je Rojters.

On je dodao da zapadne zemlje žele da udare sankcijama svaku rusku porodicu, milione ljudi i optužio ih da se upuštaju u nezapamćenu informativnu kampanju protiv Rusije.

Putin je rekao da je Rusija spremna da razgovara o neutralnom statusu Ukrajine u pregovorima o okončanju neprijateljstava u toj zemlji, ali da će Moskva ipak postići ciljeve svoje vojne operacije, koja je "planirala".

"Naša zemlja je učinila sve da organizuje i vodi ove pregovore, shvatajući da je neophodno iskoristiti svaku priliku da spasemo ljude i njihove živote", rekao je Putin.

On je takođe rekao da je Zapad iskoristio sukob kako bi im uveo sankcije. "Zapad se čak i ne trudi da sakrije činjenicu da je njegov cilj da ošteti celu rusku ekonomiju, svakog Rusa“, ​​rekao je on.

Obraćajući se ljudima koji žive na Zapadu, Putin je rekao da "tamo uporno pokušavaju da ubede da je Ruska Federacija kriva za negativan efekat sankcija".

"Ali je to sve zbog politike Zapada. Nema potrebe, kako se kaže, sa bolne glave prelaziti u zdravu, okrivljujući za sve našu zemlju. Želim da me čuju obični građani zapadnih država. Oni sada uporno pokušavaju da vas ubede da su sve vaše poteškoće rezultat neke vrste neprijateljskog delovanja Rusije koju morate da platite za borbu protiv mitske ruske pretnje iz sopstvenog novčanika. Sve je to laž, ali istina je da su sadašnji problemi sa kojima se suočavaju milioni ljudi na Zapadu rezultat višegodišnjeg delovanja vladajućih elita njihovih država, njihovih grešaka, kratkovidosti i ambicija", rekao je Putin.

Rekao je i da su ruske oružane snage osujetile planove Ukrajine za masovnu ofanzivu na Donbas, a potom i na Krim.

"Napominjem da se Ukrajina, podstaknuta Sjedinjenim Državama i nizom zapadnih zemalja, namerno pripremala za vojni scenario. Krvavi masakr i etničko čišćenje u Donbasu. Masovni napadi na Donbas, a potom i na Krim, bili su samo pitanje vremena. A naše oružane snage su osujetile ove planove. U Kijevu se nisu pripremali samo za rat, već i za agresiju na Rusiju, na Donbas" rekao je Putin i dodao da pokušaji organizovanja terorističkog podzemlja i sabotiranja Rusije, pogotovo na Krimu nisu prestali.

Putin je rekao i da "zapadni pokrovitelji" guraju Kijev u krvoproliće time što im šalju oružje i plaćenike, a napade ukrajinske vojske nazvao je neselektivnim. "Kao i fašisti, koji su u poslednjim danima Trećeg rajha pokušali da povuku za sobom što više nevinih žrtava", rekao je Putin.

"Želim prvi put reći ovo, na početku specijalne operacije od vlasti u Kijevu smo tražili da se ne uključe u sukobe, nego samo da povuku trupe iz Donbasa. Nisu hteli. Pa - ovo je njihova odluka", rekao je Putin.

Predsednik Rusije je rekao da trenutni događaji "podvlače liniju" ispod globalne dominacije Zapada i poručio da su mnoge zemlje morale da žive povučeno, ali da "Rusija nikad neće biti ta koja će da živi poniženo i koju će sažaljevati".

On je rekao i da Ukrajina nikada neće služiti kao uporište za pretnju Rusiji.

"Pouzdano ćemo obezbediti bezbednost Rusije, našeg naroda i nikada nećemo dozvoliti da Ukrajina služi kao odskočna daska za agresivne akcije protiv naše zemlje", poručio je Putin.

Na savetovanju o merama podrške regionima on je govorio o razlozima za pokretanje specijalne operacije u Ukrajini i naglasio da je Kijev sabotirao rešavanje krize mirnim putem.

"Operacija ide po planu. Taktika Ministarstva odbrane pokazala se kao potpuno opravdana. Čini se sve kako bi se izbegle žrtve medju civilima “, rekao je Putin.

Ruski predsednik je rekao da pojava ruskih snaga na prilazima Kijevu nema nikakve veze sa namerom da se okupira Ukrajina, preneo je Sputnik.

Putin je ukazao i da je, kako kaže, pronacistički režim u Ukrajini u bliskoj budućnosti mogao da dobije nuklearno oružje na čijoj meti bi bila Rusija.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Agencije