LUKAŠENKOVA PORUKA UKRAJINSKOM LIDERU: Ako Zelenski ne pristane na sporazum sa Putinom, moraće da potpiše KAPITULACIJU!

„Ubeđen sam da će će se uskoro taj sukob, ruska operacija u Ukrajini, završiti mirno“, rekao je predsednik u intervjuu za japansku televiziju „TBS“, a prenosi državna agencija „Belta“.

Međutim, ukoliko ukrajinski lider Vladimir Zelenski ne zaključi sporazum sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, moraće da potpiše akt o kapitulaciji, smatra Lukašenko.

„Prvi put ću vam reći glavnu stvar, a to je da Rusija nudi Ukrajini, odnosno Putin nudi Zelenskom, apsolutno prihvatljivu verziju sporazuma, to apsolutno znam. I danas je još uvek moguće da se Ukrajina i Rusija dogovore i da Zelenski da potpiše taj sporazum sa Putinom. Ako on ne pristane na to, onda će, verujte mi, za kratko vreme morati da potpiše akt o kapitulaciji“, istakao je šef beloruske države.

„Rusija neće izgubiti u sukobu sa Ukrajinom, a Japan zna bolje od mene čime će se završiti rat u slučaju pobede jedne od strane“, naglasio je Lukašenko.

Kijev nas provocira, bićemo prinuđeni na odgovor

Prema rečima Lukašenka, sa teritorije Ukrajine su prošle nedelje ispaljene dve rakete „Točka U“ na teritoriju Belorusije. Srećom, uspeli smo da ih oborimo, dodao je.

S tim u vezi, on je rekao da je Ukrajina planirala da napadne Belorusiju 23-24. februara sa četiri mesta, kao i da ukrajinska strana avionima povređuje belorusku granicu.

„Zbog toga, ako nas budu stalno provocirali, bićemo prinuđeni da odgovorimo. Ali, praktično sam uveren da nećemo morati da ratujemo protiv Ukrajine“, objasnio je beloruski predsednik.

Zapad neće uspeti da uvuče Minsk u sukob u Ukrajini, poručio je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, beloruske vlasti su „dovoljno pametne da se ne mešaju u taj sukob, pošto nas Amerikanci i njihovi partneri danas guraju u njega”.

Kurir.rs/Sputnjik

