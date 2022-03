LUKAŠENKO PORUČIO MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI: Putin je potpuno zdrav i u formi, izbacite te ludosti iz glava

Ruski predsednik Vladimir Putin je zdrav i "u najboljoj formi do sada", rekao je njegov bliski saveznik, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko, u intervjuu za japansku televiziju TBS.

"On i ja nismo se susreli samo kao šefovi država, već smo u prijateljskim odnosima", rekao je Lukašenko, a prenosi Rojters. "Apsolutno sam upoznat sa svim detaljima, koliko je to moguće, državnim i ličnim", dodao je on.

Rusija je i sa beloruske teritorije pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara, navodi britanska agencija

Zapadni čelnici sugerisali su da je Putin napravio skupu grešku pokretanjem invazije na Ukrajinu, tokom koje su ruske snage pretrpele velike gubitke, a napredovanje je nakon prvih nekoliko dana uglavnom zaustavljeno.

Britanski premijer Boris Dđonson sugerisao je da je Putin "iracionalan", a honadski premijer Mark Rute ga je opisao kao "potpuno paranoičnog".

Lukašenko odbacuje tezu da Putinove (69) sposobnosti nisu na vrhuncu.

"Zapad i vi trebalo bi da izbacite ovu glupost, ovu fikciju iz svojih glava", rekao je japanskom novinaru Lukašenko.

"Putin je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada... To je potpuno zdrava, prisebna osoba, fizički zdrava - on je sportista", istakao je Lukašenko. "Kako se ovde kaže – prehladiće se na svim našim sahranama", dodao je.

Lukašenko je takođe izrazio žaljenje zbog raspada Sovjetskog Saveza 1991., što je više puta rekao i Putin. "Kolaps Sovjetskog Saveza je tragedija", rekao je Lukašenko.

"Da je Sovjetski Savez preživeo do danas, izbegli bismo razne sukobe u svetu", dodao je.

Lukašenko je poručio da je za vreme SSSR-a svet bio multipolaran i postojala je ravnoteža. "Sada je razlog za ono što se događa u svetu unipolarnost - monopolizacija naše planete koju provode Sjedinjene Američke Države", ocenio je on.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs