PUTINOV KRITIČAR: Rusiju sigurno čeka promena režima, svet treba da pomogne da naša zemlja postane normalna, moderna demokratija

"Svima je jasno da samo Rusi u Rusiji mogu da promene ovu situaciju. Niko ne može da promeniti režim spolja. Samo građani Rusije mogu da pokrenu značajne političke promene. A to će se dogoditi", rekao je Kara-Murza za CNN.

"U protekle četiri nedelje od početka invazije na Ukrajinu, došlo je do negativnog javnog stava, pogotovo među mlađom populacijom. Pazite, taj čovek je na vlasti više od 22 godine. Mnogima je već dosta gledanja istog lica na televiziji sve te godine", dodao je on.

Kara-Murza, je ruski opozicionar i kritičar Vladimira Putina koji je dva puta hospitalizovan zbog sumnje na trovanje. On smatra da politička promena može da dođe samo iz same Rusije.

"Ali je važno da slobodan svet, kanal demokratije, pokaže solidarnost prema onima koji žele da videti slobodnu i demokratsku Rusiju; Rusiju koja će poštovati prava svojih građana, ali će se ponašati i odgovorno na međunarodnoj sceni", rekao je član grupe Solidarnost koja je organizirala masovne proteste nakon izbora 2011.

"To je jako važno, to bi sada trebalo da bude prioritet Zapada - da Rusima na njihovom jeziku pokaže šta je istina, da otvori oči ruskom društvu, da svima bude jasno kakve zločine čini Putin navodno u ime naše zemlje", dodao je Kara-Murza koji je bio savetnik opozicionog čelnika Dume, Borisa Nemcova, od 2000. do 2003.

On je kaže da mnogi građani Rusije ni ne znaju da u Ukrajini traje rat i da stradaju civili budući da je Putin uništio sve što je ostalo od nezavisnih medija.

"Tamo je na snazi totalna blokada informacija, cenzura. Zato je važno da Zapad pomogne pri probijanju zida te cenzure i da ne popusti sa sankcijama; pogotovo onima koje su namenjene ruskim oligarsima i onima koji krše ljudska prava i koji su se sakupili oko Putina", smatra on.

Kara-Murza je pozvao Zapad da podrži milione ljudi u Rusiji koji žele "da naša zemlja postane normalna i moderna demokratija" i dodao je da "nema nikakvih sumnji da će doći taj dan".

