TORNADO BACA AUTO PO PUTU ALI ON USPEVA NEMOGUĆE: Vozač (16) nije znao šta ga je snašlo kad se našao u SRCU TVISTERA! VIDEO

Kako je Rajli rekao, verovatno ni on ne bi bio svestan opasnosti situacije u kojoj se našao.

Naime, među mnogobrojnim snimcima razornog tornada koji je pogodio najpre Luizijanu i delove Nju Orleasa ostavio potpuno uništenim, a potom i Teksas, jedan video privukao je posebnu pažnju na društvenim mrežama i medijima.

Reč je o snimku na kojem se vidi crveni kamionet koje se našao u srcu vrtloga nasred puta, a koji je nekim čudom ipak "doskočio" na točkove i vozač je uspeo da se odveze iz tornada.

Vest je bila još čudnija kada su tamošnji mediji uspeli da pronađu vozača i saznaju da je reč o 16-godišnjem mladiću koji je ostao nepovređen.

Kako je rekao, nije ni shvatao šta ga je snašlo, jer se sve desilo velikom brzinom.

"Promašio sam moje skretanje i kada sam stigao do sledećeg tornado me je podigao i počeo da me okreće i baca po putu. Video koji je neko snimio je posao viralan već pre nego što sam stigao kući. Kada me je brat pita jesam li vide video i kada sam odgledao i shvatio da sam to ja, shvatio sam da mi je Bog dao novu šansu u životu" rekao je mladić koji je proša samo sa nekiliko posekotina i modrica.

Kako se činilo, više je bio uznemiren zbog kamioneta koji je bio očev a on ga je otkupio od njga i sad aje uništen. Međutim, srećan kraj nije samo takav da je uspeo da preživi ono što se činilo nemogućim.

nakon što je njegova priča postala viralna, mladiću su se javili prodavci automobila i ponudili pomoć, a poslodavac kod kojeg je bio na razgovoru za posao po olujnom vremenu uprkos upozorenju, poručio mu je da je posao njegov i da počinje u ponedeljak.

