PREDIZBORNA KAMPANJA U FRANCUSKOJ Da li je Ukrajina Makronov adut u predsedničkoj trci?

Predsednik te zemlje Emanuel Makron nastoji da posreduje na međunarodnoj sceni i time popravi svoj ne baš visok rejting među biračima. Trka sa desnicom ostaje napeta, piše Dojče vele.

Mnogi birači u Francuskoj bili su ubeđeni da Makron više nije u stanju da ujedini naciju, sada se ta slika promenila.

Anais Brod ima 25 godina i u Parizu agituje za Makrona i njegovu stranku Republika u pokretu i pokručuje ljudima da njihov predsednik daje šansu svima.

Otkad je počeo rat u Ukrajini njene poruke lakše nalaze put do birača.

-Svi su shvatili da Emanuel Makron ima važnu ulogu u diplomatiji, on radi na održavanju dijaloga između Ukrajine i Rusije, rekla je Anais Brod za DW.

-Makron je uspeo da ubedi Evropljane da zajedno postupaju prema Rusiji i da govore jednim glasom, dodaje.

Makronu je imidž međunarodnog kriznog menadžera itekako pomogao u Francuskoj, to su dobro osetili francuski desničari.

Baptist Festor de Sirmen priključio se pokretu ''Ponovno osvajanje'' Erika Zemura i predvodi njegovu đačku organizaciju.

Baptist se pribojava da je muslimanski imigranti uništiti tradicionalnu Francusku.

On je pokazao radnje gde se prodaju kebab i halal meso.

-Svuda ih ima, ništa čudno, ali problem je u tome što njih više ima ovde nego tradicionalnih francuskih restorana, pojasnio je.

Baptist i njegovi prijatelji se nadaju podršci jer desničarske stranke u Francuskoj podržava oko 30 odsto birača.

Erik Zemur je politička zvezda u usponu, stalno je govorio da mu je Vladimir Putin veliki uzor, to mu sada šteti.

-Zemur nije imao odbojan stav prema Vladimiru Putinu za razliku od Zapada koji sa njim sada više nije hteo da razgovara, kao i mnogi drugi političari, rekao je Baptist.

-Mislim da niko nije mogao da vidi ovo što se desilo, pa ni sami Ukrajinci, U početku, bar ne u prvim danima ni oni nisu mogli da vide do čega će doći, dodao je on.

Predsednik Emanuel Makron trenutno se prezentira kao dalekovid državnik koji neumorno posreduje i telefonira sa Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

-Među kandidatima je on jedini koji razgovara sa Putinom i koji može da doprinese da se taj konflikt okonča što je pre moguće, rekao je jedan državljanin Francuske za Dojče vele.

Anais Brod raduje što Makron može da profitira od tog spoljnopolitičkog bonusa, ali podseća da on još uvek nije pobedio na izborima, jer na unutrašnjopolitičkom platu još uvek mnogi smatraju da on nije uspeo da sprovede u delo svoje reforme, a neki da su one previše radikalne.

