ZELENSKI ZA CNN: Ukrajina se neće odreći teritorija na istoku zarad okončanja rata sa Rusijom! Borićemo se i trijumfovati

Zelenski je rekao da njegova zemlja nema garanciju da Rusija neće ponovo pokušati da zauzme Kijev ako uspe da zauzme Donbas. "Zato nam je veoma važno da im ne dozvolimo, da zadržimo svoj položaj jer ova bitka... može da utiče na tok celog rata“, rekao je Zelenski.

Nemam poverenja u rusko rukovodstvo i ako oni zauzmu Donbas, to ne znači da neće ponovo krenuti na Kijev, rekao je on. Na pitanje da li će Ukrajina trijumfovati u sukobu, Zelenski je rekao: "Da, naravno da hoće".

Ponovio je mišljenje američkog predsednika Džoa Bajdena koji je prošle sedmice ocenio da su ruske snage počinile ratni zločin u Buči. "Jasno je svima da to nije rat, nego genocid. Samo su ubijali ljude. Ne vojnike, ljude. Pucali su u ljude na ulicama. Ljude na biciklu, u autobusu, one koji su šetali ulicom. Leševa je bilo svuda po ulicama", rekao je Zelenski.

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je u diplomatskoj "ofanzici" na Putina, nije se saglasio sa Bajdenovom ocenom, zbog čega ga je Zelenski pozvao da dođe u Ukrajinu i iz prve ruke vidi zločine tamo počinjene.

"Mislim da on želi da preduzme neke korake kako bi osigurao da se Rusija uključi u dijalog. Upravo sam mu rekao da želim da shvati da ovo nije rat, već ništa drugo do genocid“, rekao je Zelenski. "Pozvao sam ga da dođe kada bude imao priliku. Doći će i videti, i siguran sam da će razumeti", dodao je on.

Zelenski je rekao i da želi da Bajden dođe u Ukrajinu. Američki predsednik je prošle nedelje sugerisao da želi da ode, iako je rekao da su američki zvaničnici još uvek "u razgovorima" o tome da li će visoki američki zvaničnik posetiti Ukrajinu.

"Mislim da će doći", rekao je Zelenski. "Odluka je na njemu, takođe je tu i bezbednosna situacija ali on je lider Sjedinjenih Država i zato treba da dođe ovde da vidi", rekao je ukrajinski lider.

Zelenski je rekao da je dodatnih 800 miliona dolara koje je Bajden odobrio prošle nedelje za slanje oružja u Ukrajini bilo od pomoći ali je i da im je potrebno još.

Rekao je i da je spreman da diplomatski sarađuje sa Rusijom kako bi pokušao da okonča rat, ali da ruski napadi na Ukrajince to otežavaju.

"Kao što sam ranije rekao, kolika je cena svega ovoga? To su ljudi. Mnogo ljudi koji su ubijeni. I ko će na kraju da plati za sve ovo? Ukrajina. Samo mi“, rekao je Zelenski.

"Za nas je ovo zaista veliki trošak. Ako bude prilike da razgovaramo, mi ćemo razgovarati. Ali da razgovaramo samo pod ruskim ultimatumom? To je onda pitanje odnosa prema nama, a ne da li je dijalog ' dobar ili loš.' To je nemoguće", rekao je on.

Na pitanje kako bi želeo da ga pamte, Zelenski je rekao: "Kao ljudsko biće koje je volelo život u potpunosti. Kao neko ko je voleo svoju porodicu i svoju otadžbinu. Definitivno ne kao heroja. Želim da me ljudi prihvate takvog kakav sam. Običan čovek."

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/CNN