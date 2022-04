KAKO PUTIN RAZMIŠLJA? Austrijski kancelar: On je ima svoju ratnu logiku, veruje da pobeđuje u Ukrajini

Govoreći o svom prošlonedeljnom sastanku sa Putinom, kancelar Karl Nehamer je za NBC rekao da misli da Putin ima svoju ratnu logiku

"Mislim da je sada u svojoj sopstvenoj ratnoj logici, znate? On smatra da je rat neophodan za garancije bezbednosti Ruske Federacije. On ne veruje međunarodnoj zajednici. On krivi Ukrajince za genocid u Donbasu", rekao je on.

Kako prenosi Politiko, Nehamer je rekao i da Putin veruje da Rusija pobeđuje u ratu protiv Ukrajine.

Austrijski kancelar, koji je posetio Buču gde se Rusi i Ukrajinci međusobno optužuju za stradanje civila, rekao je da je razgovarao sa Putinom o tome šta se desilo u predgrađu Kijeva.

"Otišao sam u Moskvu da bih suočio predsednika Putina sa onim što sam video“, rekao je on. "Znate, to nije bio prijateljski razgovor. Bio je to iskren i težak razgovor. I rekao sam mu šta sam video. Video sam ratne zločine. Video sam ogromne gubitke ruske vojske".

Austrijski kancelar smatra da je imperativ da svet nastavi da se suočava sa Putinom oko onoga šta on i njegove snage rade. "Ono što je neophodno jeste da ga sve vreme suočavamo sa onim što se dešava u Ukrajini“, rekao je Nehamer.

"Mislim da je ovo neophodno. Znate, na kraju naših razgovora rekao mi je na nemačkom da je bolje da se rat završi ranije nego kasnije. Tako da mislim da on tačno zna šta se sada dešava. I moramo da se suočimo sa njim. Drugim rečima, moramo da ga pogledamo u oči i moramo da ga suočimo sa tim, onim što vidimo u Ukrajini".

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs