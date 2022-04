ZALJUBLJENI KAO PRVOG DANA Kako je Makron osvojio 25 godina stariju profesorku književnosti, o njoj je napisao EROTSKI ROMAN

Autorka je francuska novinarka Gael Čakalof (49), koja se se sprijateljila sa Makronovima 2016. godine, a pomno ih je pratila tokom poslednjih godinu i po dana te napisala biografiju "As Long as We're Together".

Makronovi su jako povezani, imaju zajednički raspored i iz minuta u minut znaju šta onaj drugi radi. Uvereni su da njihova veza poboljšava njihovu individualnost. Predsednik odlazi u krevet nakon razgovora sa ženom koja je zaljubljena u njega. Ona ponekad drema i uopše ne čuje šta joj govori, ali većinu vremena ona ga čeka. Makron svoju suprugu zove svakih sat i po, a sve odluke i korake preduzimaju zajedno.

O prvoj dami Francuske, njenoj mladosti i odnosu sa suprugom, napisana je još jedna biografija. Autorka je francuska novinarka Mael Brun.

- Oboje su veoma inteligentni, povezani na različitim nivoima te, uz sve to, i dalje jako zaljubljeni. Oboje vole knjige i čitanje i njihov pristup životu baš je takav. Kada razgovarate sa Brižit ili Emanuelom, njihov govor prepun je literarnih aluzija. Moja knjiga nije politička knjiga, već knjiga o ljubavi. Kada bih ih videla zajedno, a viđala sam ih često, uvek su se dodirivali i ljubili u obraz, otkrila je autorka knjige.

- Pričaju kada i koliko mogu, danju i noću. Njena kancelarija se nalazi u ženskom krilu prizemlja Jelisejske palate, a njegova je na prvom spratu pa se često viđaju, navodi autorka.

Premda je Makron blizak sa svojom majkom, više puta se kroz knjigu provlači majčinska uloga Brižit prema suprugu. Autorka ističe da Makronova mama i Brižit, koja je tri godine mlađa od svekrve, imaju prijateljski odnos. Emanuel je o supruzi napisao i erotski roman pre nego što ju je osvojio.

- Znala sam ga iz viđenja, jednog je dana taj nestašan momak došao kod mene i zamolio da prekuckam oko 300 stranica poprilično erotskog i prljavog romana. Imena su bila izmijenjena ali bilo je jasno da je reč o nečemu što je sam prolazio, rekla je nekadašnja komšinica današnjeg predsednika Francuske Emanuela Makrona, ali i njegove buduće supruge.

Mladi tinejdžer Makron komšinici koja se bavila daktilografijom doneo je svoj rukopis u kome je pisao o ženi u koju se godinu dana ranije zaljubio - 24 godine starijoj profesorki Brižit koja je bila u braku i majka je troje dece.

- Knjiga nije rađena uz pomoć gospođe Makron iako je ona odgovorila na neka pitanja kada sam ih ja poslala u njen kabinet. Htela sam da podignem veo tajne sa jedne vrlo komplikovane ličnosti. Sve me zanimalo, od toga kako se zaljubila u svog učenika do njenih interesovanja za muziku, jer nema rok koncerta na koji gospođa Makron ne ode, pa makar u tajnosti, rekla je novinarka koja je knjigu nazvala "Brižit Makron, oslobođena žena".

Brun je razgovarala sa 50-ak 'svedoka' - od njezinih bivših učenika, preko komšija u gradu u kom je živela pa sve do poznanika njene dece iz prvog braka koji majčinu vezu i brak sa Makronom od početka, navodno, svesrdno podržavaju.

Prve stranice knjige opisuju priče kolega studenata iz privatne katoličke srednje škole u Amjenu o tome kako je 15-godišnji Makron bio zaluđen brilijantnom profesorkom književnosti i drame, te kako je s vremenom na njihovu aferu reagovao i njen suprug, bankar Andre-Lui Ozier.

- Mi smo videli da su oni prijatelji, da razgovaraju nakon časa i imaju zajednička interesovanja, ali nikome nije tada palo na pamet da je reč o pravom odnosu, kažu nekadašnji kolege.

Kada su za Makronova osećanja saznali njegovi roditelji on je poslat u 'izgnanstvo' u Pariz gde je čvrsto odlučio da će Brižit pokazati i dokazati zašto je on dobar izbor za nju.

Oni koji poznaju ovaj par kažu da je iz te potrebe došla i ideja o političkoj karijeri, kako bi se dokazao voljenoj ženi. Posebno je zanimljivo saznaje da je tinejdžer Makron svoja osećanja opisao i u spomenutom romanu čiju kopiju navodno niko nije sačuvao, pa čak niti Brižit jer je, navodno, njen suprug bio vrlo nezadovoljan napisanim.

- Mnogi su me zaobilazili na počecima naše veze, svašta se šaputalo iza mojih leđa, a braća i sestre preuzeli su ulogu zaštitnika i roditelja kojih više nije bilo. Međutim, sve je to bilo uzalud, jer ja kad nešto čvrsto odlučim onda to i uradim, rekla je u jednom intervjuu Brižit Makron koja je sa suprugom u braku od 2007. godine i udomili su psa kog su nazvali Nemo.

Prema izjavama onih koji ih poznaju, bračni par Makron zaljubljen je kao i prvog dana.

