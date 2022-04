LAVROV: Opasnost od NUKLEARNOG RATA je realna, ali ima onih koji bi veštački da naduvaju ovu pretnju!

"Ovo je naš principijelan stav. Od toga polazimo. I zaista ne bih želeo sada, kada su rizici zaista veoma, veoma veliki, ne bih voleo da se ovi rizici veštački naduvavaju, a ima mnogo onih koji to žele. Opasnost je ozbiljna, realna je, ne može se potceniti", rekao je Lavrov u itervjuu Prvom kanalu ruske državne televizije, prenosi Sputnjik.

Lavrov je rekao da proširenje NATO nema veze sa ispunjavanjem statutarnih ciljeva, već je da je u pitanju širenje teritorije pod komandom Sjedinjenih Država.

"Naravno, kada su prihvatili Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, kako mogu da jačaju bezbednost Severnoatlantske alijanse, ako je to odbrambeni savez? To jednostavno pokazuje da širenje NATO-a nema veze sa ispunjavanjem njegovih statutarnih ciljeva. To jednostavno pokazuje da je to širenje teritorija pod američkom komandom u skladu sa jačanjem i pokušajem da se taj isti unipolarni svet ovekoveči", rekao je Lavrov.

Lavrov je podsetio da je Rusija upozorila da je protiv uvlačenja Ukrajine u NATO.

"I kao i ranije, mnogi od nas su uvereni da je prava pozicija Ukrajine određena u Vašingtonu, Londonu i drugim zapadnim prestonicama. I zato, kažu naši politikolozi, zašto razgovarati sa timom Zelenskog - treba razgovarati sa Amerikancima, treba da pregovarate sa njima i postignete neku vrstu dogovora. Ali mi i dalje nastavljamo da pregovaramo sa timom koji je Zelenski imenovao, ovi kontakti će da se nastave", dodao je on.

Sve će se završiti sporazumom

Današnja situacija u Ukrajini će se završiti sporazumom, ali njegove parametre će određivati aktuelna situacija na ratnom poprištu, rekao je Lavrov.

"Kao i u svakoj situaciji, kada se koriste oružane snage, naravno, sve će se završiti sporazumom, ali će parametri tog dogovora određivati taj stadijum ratnih dejstava u kojoj će sporazum postati realnost“, rekao je ministar.

Lavrov je istakao da Rusija, naravno, nije spremna da odustane od svojih zahteva, iznesenih na početku specijalne vojne operacije koja se odvija uz najstrože mere kako bi se minimizirala svaka šteta za civile.

"Pre svega želimo da ukrajinski narod može sam da odlučuje kako će dalje da živi", rekao je on.

