ESKALACIJA SUKOBA Rusija upozorila da može da gađa ciljeve u zemljama NATO zbog podrške Ukrajini

Šef Pentagona... Lojd Ostin foto: Profimedija

Do eskalacije rata u Ukrajini lako bi moglo da dođe nakon oštrog upozorenja Rusije da bi mogla da izvrši udare po vojnim ciljevima u zemljama članicama NATO zbog podrške i slanja oružja Ukrajini! Reakcija Moskve je usledila nakon što je Velika Britanija najavila da će Kijevu poslati novu turu teškog naoružanja i da podržava ukrajinske udare na teritoriji Rusije tim oružjem.

Krvoproliće

Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova, najavila je da bi mogli da budu autorizovani udari na vojne ciljeve članica NATO koje dostavljaju oružje Ukrajini.

Zapaljeno skladište nafte... Belgorod foto: EPA-EFE/EMERCOM OF RUSSIA PRESS SERVICE Serija eksplozija u Rusiji: Ukrajina uzvraća udarac Tokom proteklih nedelju dana u pograničnim delovima Rusije zabeleženo je nekoliko eksplozija u skladištima oružja i nafte. Na meti je bilo skladište nafte i rafinerija u Brjansku, koji se nalazi na oko 150 kilometara od granice sa Ukrajinom. U pitanju je jedno od glavnih čvorišta za izvoz ruske nafte na zapad. Juče je eksplodiralo skladište oružja u Belogorodu, gradu na zapadu Rusije odakle su ruske trupe krenule u operacije na istoku Ukrajine. Aktivirana je ruska PVO kod Kurska i Voronježa zbog ulaska ukrajinskih dronova u vazdušni prostor Rusije.

- Da li dobro razumemo da Rusija zarad remećenja logistike vojnog snabdevanja može da gađa vojne ciljeve na teritoriji onih zemalja NATO koje isporučuju oružje kijevskom režimu? Na kraju krajeva, to direktno dovodi do smrti i krvoprolića na ukrajinskoj teritoriji - upozorila je Zaharova. Ona se oglasila pošto je Džejms Hipi, ministar oružanih snaga Velike Britanije, izjavio da njegova zemlja podržava ukrajinske udare na infrastrukturu u Rusiji. - Sasvim je legitimno da se britansko oružje koristi u tim napadima - rekao je on. Ruska strana je ovu izjavu protumačila kao provokaciju. Eskalaciji tenzija doprinela je i najava iz Kremlja da su spremni udari na "centre u kojima se donose odluke u Kijevu čak i ako se u njima nalaze strane diplomate". Proteklog vikenda u Kijevu su boravili državni sekretar SAD Entoni Blinken i ministar odbrane Lojd Ostin, obećavši ukrajinskom predsedniku Zelenskom novu tranšu finansijske pomoći vrednu 713 miliona evra. U ponedeljak je u američkoj bazi "Ramštajn" u Nemačkoj održan sastanak kom su prisustvovali predstavnici 40 zemalja, a glavna tema je bila nastavak vojne i finansijske pomoći Ukrajini.

Novčana pomoć

- Cilj Amerike je da oslabi Rusiju kako više ne bi imala kapacitete da izvrši invaziju na svoje susede - rekao je Ostin i najavio da će se jednom mesečno održavati sastanci na kojima će se koordinirati vojna i finansijska pomoć Ukrajini.

Zlokobna pretnja: Jedan "sarmat" znači jedna Britanija manje Ruski novinar Vladimir Solovjov, koga na Zapadu često opisuju kao Putinovog propagandistu, izneo je zlokobnu pretnju i pozvao predsednika Rusije da upotrebi nuklearno oružje nad nevaspitanim Britancima. - Jedan projektil "sarmat" znači jedna Britanija manje - rekao je Solovjov u razgovoru s Dmitrijem Rogozinom, šefom Roskosmosa. Ovaj projektil, koji je Rusija nedavno testirala, sposoban je da nosi 16 nuklearnih glava, svaku težine 550 kilotona. Poređenja radi, atomska bomba bačena na Nagasaki imala je 15 kilotona.

Državni sekretar SAD Blinken u Kijevu je najavio da će se američke diplomate vratiti u ukrajinsku prestonicu u narednih nekoliko nedelja, dok će se ambasada otvoriti kada se za to obezbede uslovi. Kijev će direktno dobiti 322 miliona dolara pomoći, a ostatak će podeliti 15 zemalja koje su učestvovale u doniranju oružja.