PAKAO U CESNI BEZ PILOTA: Ispovest Amerikanca koji je uspeo da spusti avion i pilotira po prvi put u životu VIDEO

Amerikanac koji je bezbedno spustio jednomotorniM avionom nakon što se pilot onesvestio rekao je da nije imao vremena za paniku jer je znao da je u pitanju „borba na život ili smrt“.

Daren Harison je pohvaljen za svoje herojske postupke nakon što je u utorak sleteo avionom Cesna 208 koji je leteo sa Bahama na Floridu. Harison, koji nema iskustva u letenju, bio je jedan od dva putnika u avionu kada je pilot rekao da se ne oseća dobro, a zatim je izgubio svest.

„Neko me je pre neki dan pitao koliki mi je puls ili šta sam mislio da mi je otkucaj srca kada se sve to dešavalo i rekao sam verovatno 90-ih. A oni su rekli, šta kada je sve bilo gotovo. I rekao sam verovatno je bilo 160, „rekao je on Savani Gatri u ekskluzivnom intervjuu za NBC

Harison se popeo preko tri reda sedišta u kokpit dok je avion bio u zaronu i sklonio onesvešćenog pilota sa puta kako bi Harison mogao da stavi slušalice i upozori kontrolu vazdušnog saobraćaja na situaciju.

"Imam ozbiljnu situaciju ovde. Moj pilot je bio nepovezan. Nemam pojma kako da upravljam avionom", rekao je Harison kontroli letenja u tornju Fort Pirs.

Zatim su ga kontrolori letenja i honorarni instruktor letenja Robert „Bobi“ Morgan uputili o tome kako da bezbedno leti i spusti avion na međunarodni aerodrom Palm Bič.

"Dok sam zaustavio avion, tada me je stiglo", rekao je on zašto nije paničio. „Bio sam prilično miran i pribran sve vreme jer sam znao da je to situacija na život ili smrt. Ili uradiš ono što moraš da kontrolišeš situaciju ili ćeš umreti. I to sam uradio.“

U izveštaju o incidentu iz kancelarije šerifa okruga Palm Bič navodi se da je poziv stigao oko 12:27 sati. za onesvešćenog pilota sa „tri putnika u avionu.“ Oko 10 minuta nakon poziva, oko 12:38 popodne, avion je bezbedno sleteo.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo istražuje incident.

Kurir.rs/NBC News