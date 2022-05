RUSI ODREDILI PRITVOR ZAMENIKU KOMANDANTA BATALJONA AJDAR: Suđenje Denisu Murigi će biti održano iza zatvorenih vrata! VIDEO

„Lenjinski okružni sud u Rostovu na Donu primio je zahtev višeg istražitelja istražnog odeljenja Federalne službe bezbednosti za Rostovsku oblast da se odabere preventivna mera u vidu pritvora protiv Denisa Murige“, ​​rekao je predstavnik pres službe.

Prema njegovim rečima, Muriga je osumnjičen za učešće u oružanoj formaciji na teritoriji strane države, što nije predviđeno zakonodavstvom ove zemlje i u svrhe suprotne zakonima Rusije (2. deo člana 208. Krivičnog zakona kodeksa Ruske Federacije). Suđenje će biti održano iza zatvorenih vrata.

Pres služba nije precizirala za šta se tačno Muriga tereti. Međutim, prema izvoru za sprovođenje zakona u regionu, on je bio zamenik komandanta jedinice Aidara u Lisičansku i bio je deo grupe koja je digla u vazduh most u LNR-u 2015. godine, što je dovelo do pogibije građana.

Kurir.rs/Rumbler