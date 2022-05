JEZIVE PORUKE NA RUSKOJ DRŽAVNOJ TELEVIZIJI Urednica RT: Rusija u slučaju poraza bi mogla da posegne za nuklearnim oružjem VIDEO

Ruski mediji koji podržavaju državu postali su ozloglašeni po svojim antiukrajinskim galami od izbijanja rata 24. februara., prenosi Dejli mejl.

Poslednji takav ''ispad'' bio je od strane Simonjanove sa RT-a, koja je studirala u SAD i rekla ruskim gledaocima da treba da se raduju činjenici da njihova deca nikada neće dobiti zapadno obrazovanje.

- Svi oni veruju da ćemo mi izgubiti i da će Zapad pobediti. Ne razumeju da je to nemoguće. To je jednostavno nemoguće, to se nikada neće desiti, rekla je Simonjan, nagovestivši da bi Rusija u slučaju poraza mogla da posegne za nuklearnim oružjem, prenosi Dejli mejl.

- Kada ljudi pitaju koliko će ovo trajati, u smislu našeg otuđenja, sukoba sa Zapadom, vidim samo jednu verziju događaja: Ljudi, ovo je zauvek. Naviknite se na ovaj novi život, dodala je direktorka RT-a.

Ona je rekla da ''hrabri novi svet'' više neće biti otvoren za ljude koji žele da studiraju na zapadu, poručivši gledaocima da se naviknu na rastuću izolaciju Rusije i poručila da će ljudi biti zahvalni da njihova deca u budućnosti ne studiraju u zapadnim institucijama.

- Bez obzira šta se dešava ili kako se ponašamo, naša konfrontacija sa njima trajaće do kraja života, dodala je ona.

Upozorenja koja je Simonjan uputila dolaze usred izveštaja da će Rusija uskoro imati 50 potpuno novih nuklearnih projektila sposobnih da sve neprijatelje svedu na ''nuklearni krater'', upozorio je šef svemirske agencije te zemlje.

Sarmat foto: Profimedia / EyePress News /Shutterstock

Dmitrij Rogozin, šef Roskosmosa i nepokolebljivi Putinov saveznik, rekao je da će desetine novih raketa Sarmat-2 biti raspoređene do jeseni kako bi ugrozile neprijatelje Rusije.

Kao demonstraciju moći Sarmata, pokazao je snimak 26 stopa duboke i 66 stopa široke rupe koju je napravila jedna od raketa kada je ispaljena bez bojeve glave.

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs