VATRENE KOČIJE Da li se Izrael sprema za napad na Iran i udar na nuklearna postrojenja?!

Borbeni avioni izraelskog ratnog vazduhoplovstva (govori se o desetinama letelica tipa F-35I, F-15I i F-16I) uz pratnju avio-tankera KC-10 izveli su u utorak vojnu vežbu nad Mediteranom oko Kipra u kojoj su simulirali napad na iranske nuklearne reaktore, piše medij Tajms of Izrael

Ova vojna vežba održala se u trenutku pojačanih pretnji Teherana, da će se osvetiti Tel Avivu zbog likvidacije pukovnika Hasana Sajad Hodajaria, koji je 22. maja izrešetan nedaleko svoje kuće, za šta iranske vlasti krive izraelsku obaveštajnu službu MOSAD.

Simulacija

Kako je navedeno desetine borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva izvelo je u utorak uveče manevre iznad Sredozemnog mora simulirajući napad na iranska nuklearna postrojenja koja su od 2006. godine obeležena kao cilj visokog prioriteta za napad u slučaju rata dve zemlje i približavanju Irana serijskoj proizvodnji atomske bombe.

Kako su saopštile Izraelske odbrambene snage vežba je uključivala letove na velike udaljenosti, punjenje gorivom u vazduhu i gađanje udaljenih ciljeva.

Prema saznanjima Tajms of Izrael ova vežba je deo velike vojne vežbe pod nazivom "Vatrene kočije"- koja simulira bombardovanje Irana, pre svega nuklearnih postrojenja Teherana.

Vežba uz granicu Libana

Ono što je poznato ova vežba uključila je osim avijacije i mornaricu i kopnenu vojsku, koje su velike vojne manevre izvodile na severnim granicama jevrjeske države, gde je glavni fokus bio borba protiv šitiskog pokreta Hezbolah koji se nalazi u Libanu i proiranskih milicija u Siriji.

Dok neizvesnost da li će Iran da se vrati za pregovarački sto raste i time u nuklearni sporazum, koji je sa tom zemljom postignut 2015. godine izraelska vojska pojačava sve više obuku i planove da izvede kredibilnu vojnu akciju, koja bi trebala, da zaustavi iranski pokušaj da napravi atomsku bombu.

Revizija planova

Načelnik generalštaba izraelske vojske general Aviv Kohavi početkom prošle godine saopštio je da je vojsci dao instrukcije, da napravi nove planove za napad na iranska nukelarna postrojenja, kao i da je vojska ubrzala pripreme i obuku za izvođenje jedne takve iznenadne i udarne akcije.

Na papiru to izgleda idealno, međutim pred avijacijom prema pisanju izraelskih medija je veliki broj izazova, napad na postrojenja zakopana duboko pod zemljom, što zahteva specijalne bombe i odgovarajuću taktiku, kao i borba protiv iranske PVO koja je ojačana sistemima S-300.

Ova vežba uključila je i evakuaciju ranjenih helikopterima, dostavljanje logističke opreme teškim transportnim helikopterima.

Izraelski Kanal 13 naveo je da u vežbi na Kipru učestvuju i SAD sa svojim avio-tankerima, što je američka Centralna komanda koja pokriva Bliski istok to demantovalo i da nema direktnog učešća vojske SAD u toj vežbi. To je negirao i portparol Pentagona. S druge strane ministar odbrane Beni Gantc posetio je Kipar gde se održava vežba Vatrene kočije, a koja ima za cilj da simulira borbu protiv Hezbolaha u Libanu.

Koridori za prelet do Irana

Teoretski napad na Iran trebao bi da teče u četiri smera: a) Južni smer dug 2.500 km, koji do Irana vodi preko Saudijske Arabije; b) Severni smer dug 2.600 km koji vodi preko Sredozemlja i Turske c) treća smer koja bi se aktivirala u slučaju sveopšteg napada na Iran i četvrta smer koja bi išla preko Crvenog mora i Ormuza do ciljeva u Iranu.