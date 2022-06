ŠOK ANKETA U SAD: Većina Amera veruje da ih Bajden sabotira preko visokih cena goriva, sa ovim ciljem!

U istraživanju je postavljeno pitanje: „Da li verujete da Bajdenova administracija namerno dozvoljava da cene gasa rastu kako bi Amerikance naterala da koriste manje fosilnih goriva?“

Većina, 53 odsto, reklo je „da“, veruju da Bajdenova administracija dozvoljava da se to namerno desi kako bi primorala Amerikance da koriste manje fosilnih goriva. Još 39,6 odsto, međutim, ne veruje da je tako, a 7,4 odsto nije sigurno.

Mišljenja su podeljena po partijskim linijama. Preko tri četvrtine republikanaca, 77,3 odsto i 56,5 odsto nezavisnih veruju da Bajdenova administracija namerno dozvoljava da cene gasa rastu u te svrhe. Većina demokrata, 68,7 odsto, ne slaže se i ne veruje da administracija to čini.

Anketa je sprovedena od 25. do 29. maja 2022. godine među 1.091 verovatno glasačem na opštim izborima i ima marginu greške od +/- 2,9 procenata. Do toga dolazi pošto su cene gasa u petak oborile još jedan rekord, skočivši preko noći na 4,986 dolara, prema AAA. To odražava porast od 22 centa u protekloj nedelji i porast od 61 cent u poslednjem mesecu.

Sve vreme, Bajdenova administracija je odbijala da preuzme odgovornost za stalno rastuće cene pod Bajdenovim predsedništvom, ignorišući činjenicu da je on napao američku energetsku nezavisnost prvog dana ukidanjem gasovoda Keistone i nastavio trend ponovnim pridruživanjem Pariskom klimatskom sporazumu i otkazivanjem. lizing nafte i gasa. Poslednjih meseci Bajden je okrivio rusku invaziju na Ukrajinu, iako su cene bile u porastu mnogo pre tog događaja.

„Evo šta je vaš predsednik uradio kada je prvi put došao na funkciju“, rekao je senator Džoš Holi (R-MO) sekretarki za energetiku Dženifer Granholm tokom saslušanja prošlog meseca.

„Odmah je ponovo ušao u Pariski klimatski sporazum. On je otkazao naftovod Keistone. Zaustavio je lizing programe u ANVR-u. Izdao je 60-dnevnu obustavu svih novih zakupa nafte i gasa i dozvola za bušenje na saveznim zemljama i vodama. To je širom zemlje", rekao je on. „On je naložio saveznim agencijama da eliminišu svu podršku za fosilna goriva. Nametnuo je nove propise o emisiji nafte i gasa i metana. Sve je to bilo u prvih nekoliko dana. Hoćete da mi kažete da to nije imalo uticaja na naše snabdevanje energijom?" upitao je dok je Granholm ostao u poricanju.

