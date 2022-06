PUKOVNIK: RUSI SU KRENULI U KLASIČNI RAT! Zelenskom nikad nije bilo teže! Ukrajinski vojnici, u strahu od Putina, VAPE ZA ORUŽJEM

Pukovnik u penziji Miroslav Španović i profesor Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam istakli su u jutarnjem programu Kurir televizije da sve ukazuje na to da se radi na umirivanju sukoba u Ukrajini.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se dozvoljava raspoređivanje pripadnika teritorijalne odbrane za obavljanje zadataka u oblastima vojnih operacija, a pukovnik u penziji ističe da taj zakon ne menja ništa.

foto: Printscreen

- Taj zakon ne menja ništa, već se radi kao propaganda da se stekne utisak da se nešto uradilo. Teritorijalna odbrana po zakonu i po statutu postoji i njih oko 400.000 je angažovano na zadacima i po gradovima i po selima Ukrajine. Problem je što se Volodimir Zelenski trenutno nalazi u vrlo teškoj situaciji. Rusi su prešli na klasični način ratovanja. Ovo što se sada dešava u celoj regiji Donbasa je klasični način ratovanja. Posle vatrene prirpreme napada, kreću u osvajanje. Ovaj sirijski način postavljanja vlasti, to je kada od ljudi koji su iz tih mesta pravite vlast. Ovo što je Zelenski nažalost potpisao sve više pokazuje da ni on, a ni zapad nema ideju o suprotstavljanju ovoj specijalnoj operaciji - kaže pukovnik u penziji Miroslav Španović.

foto: Kurir televizija

Lutovac je istakao da je rešenje neizvesno, ali da se sve više priča o miru.

- Ono što se čuje jesu misije kojima pokušavaju da objedine i naprave zajedničku aktivnost po pitanju pomoći Ukrajini. Vidite da se i Milanović protivi ulasku Finske i Švedske u NATO alijansu. Javljaju se i oni koji kažu da ruskog predsednika Vladimira Putina ne treba poniziti, a to već predstavlja i sama poseta Olafa Šolca ovom regionu. Rešenje je neizvesno i ovo će potrajati - kaže profesor Svetisalv Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam.

Najavljivana poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca, predsednika Francuske Emanuela Makrona i italijanskog predsednika Kijevu potpada pod jednu misiju koja se odnosi na mir, istakao je Lutovac.

Izveštavanje sa ovog rata su informacije koje su prirpemljene ranije istakao je pukovnik Španović.

- Svega dva odsto informacija su istinite ili je pitanje da li su istinite. Odnos prema nama manjim državama u ratu sebi dozovljavaju to pravo da nas tretiraju kao drugorazrednu naciju. Mi imamo priliku da smo čuli da nama gospodin Šolc ne nudi ništa. Oni nisu ovde okupaciona sila i oni treba da zapamte i da se sete da su oni ovde dva puta poraženi od nas na ovim prostorima i treba da imaju uvažavanje - rekao je Španović.

foto: Kurir televizija

Putin je najavio ako dođe do nekih eskalacija da će dejstvovati po ciljevima gde se donose odluke, podsetio je Lutovac.

- Ne treba mnogo analiza oko toga. Oni prate svu situaciju i doturanje naoružanja i sve što uđe u Ukrajinu se neutrališe. Vidimo i vapaje boraca da im nedostaje naoružanja. Čak i ova najva za dostavljanje haubica, to je nemoguće, jer je za to potrebno od šest do devet meseci obučavanja, a to je nemoguće - istakao je Lutovac.

Ono što je za ovu operaciju važno to je da su ljudi iz Azovstalja privedeni pravdi, a ono što mediji pokazuju su samo manipulacije. kaže Lutovac.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

05:22 RUSIJA PO DOKTRINI IMA PRAVO DA UPOTREBI NUKLEARNO ORUŽJE! Pukovnik upozorio da preti TREĆI SVETSKI RAT ukoliko Ukrajina ovo uradi