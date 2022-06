NOVI ŠAMAR ZA BORISA DŽONSONA: Konzervativci izgubili lokalne izbore na dva mesta!

Predsednik Konzervativne stranke Oliver Dauden podneo je ostavku kada su stigli rezultati rano jutros navodeći da partija ne može da nastavi da radi kao da se ništa ne dešava.

Centrististi, Liberalne demokrate poništile su dosadašnju konzervativnu većinu i pobedile u jugoistočnoj Engleskoj za jedan mandat u mestima Tiverton i Honiton, dok je glavna opoziciona Laburistička stranka povratila većinu u mestu Vejkfild na severu Engleske od Džonsonovih Torijevaca.

Izbori organizovani posle ostavke konzervativnih poslanika zbog seksualnih skandala, dali su glasačima šansu da ocenjuju premijera samo nekoliko nedelja otkad mu je u stranci izglasano poverenje ali je 41 njegovih poslanika bilo protiv njega.

"Narod Tivertona i Honitona se izjasnio za Britaniju", rekao je novoizabrani poslanik te oblasti iz Liberalno demokratske stranke Ričard Ford.

foto: EPA / Andy Rain

"On je poslao jasnu i glasnu poruku, vreme je za Borisa Džonsona da ode i to odmah", rekao je on.

Poraz u bilo kom od ova dva okruga bio bi udarac za premijerove Konzervativce ali gubitak oba mesta povećao je nervozu u njegovoj stranci koja već brine o njegovom nepredvidljivom ponašanju i o tome da možda više nije adut za izbore.

"Naše pristalice su nezadovoljne, i razočarane nedavnim dogadjajima i ja delim njihovo osećanje, rekao je on. "Ne možemo nastaviti da radimo kao da se ništa ne dešava. Neko mora da preuzme odgovornosst i ja sam zaključio da u ovim okolnosstima ne bi bilo u redu za mene da ostanem na ovom položaju" rekao je on. On je dodao da će uvek ostati veran Konzervativnoj stranci, ali ne dajući podršku Džonsonu. Džonson se u vreme kada su objavljeni rezultati nalazio u Ruandi na samitu Komonvelta. On je juče rekao novinarima da neće podneti ostavku ako Konzervatici izgube oba izbora. Ukazao je da vladajuće stranke uopšteno gube na parcijalnim izborima, posebno u sredini mandata, navodeći da je to jednostavno realnost.

Izborni testovi dolaze u vreme kada se Britanija suočava sa najvećom krizom troškova života u jednoj generaciji, kada ruski rat u Ukrajini utiče na smanjeno snabdevanje energenata i hrane i ogromne potrošačke potražnje posle smirivanja pandemije korona virusa.

Džonson je osvojio ubedljivu većinu na opštim izborima 2019. godine zadržavši tradicionalne glasače Konzervativaca, bogate, starije i koncentrisane u južnoj Engleskoj, osvojivši nove glasače u siromašnijim postindustrijskim severnim gradovima gde su se mnogi gradjani decenijama osećali zanemarenim.

Juče održani izbori bili su testovi na oba fronta. Ruralni Tiverton i Honiton su generacijama glasali za Konzervativce, a Vejkfild su Torijevci oduzeli Laburistima na izborima 2019. godine.

Kurir.rs/Beta