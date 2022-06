ANALIZA BOŠKO JOVANOVIĆ: Erdogan se na samitu nije pokazao kao državnik, nego kao trgovac!

Turska, Švedska i Finska su prekjuče prvog dana samita NATO u Madridu potpisali međusobni memorandum prema kome su se Ankara obavezala da će dati zeleno svetlo za članstvo Stokholma i Helsinkija u Severoatlanskoj alijansi. Zauzvrat, oni će preuzeti puno učešće u ratu protiv Kurdske radničke partije, što znači da borcima i fukncionerima PKK više neće pružati azil i zaštitu i da će neke osobe sa poternice, kao i "guleniste" izručiti Turskoj.

Ovim memorandumom otklonjena je prva prepreka za punopravno članstvo ove dve zemlje u NATO, a sledeća faza je da blok od 30 zemalja u lokalnim parlamentima ratifikuje članstvo Švedske i Finske, sa čime će cela Skandinavija i zona Baltičkog mora biti u alijansi osim manjeg dela ruske teritorije.

"Najveći gubitnik ulaska Finske i Švedske u NATO je Turska jer ko će ozbiljno da shvati Erdogana posle ovoga, niko. U ovoj situaciji Erdogan se nije pokazao kao državnik, nego kao trgovac. Razlika između trgovca i državnika je u tome što je kod trgovca sve na prodaju, a kod državnika sve je pitanje strategije. Naprosto Rusija može da povuče svoju omiljenu meru prema Turskoj da zabrani letove između Rusije i Turske i zabranu odlaska ruskih turista na letovanje u Tursku pa će Erdogan da se češe, jer se jedno vreme češao posle obaranja ruskog bombardera Su-24 od strane Turske. NATO neće ništa dobiti ovim proširivanjem niti će Rusija posebno da izgubi. Rusija će formirati najmanje jednu armiju na severozapadu kao bi štitila Peterburg i ceo sver, ali se postavlja pitanje da li je Finska spremna da se naoruža do zuba i da li ima novca i da li je spremna na to, da li je švedska spremna da menja svoj poreski sistem da bi pribavila novac za oružje. Ako SAD bude u unutrašnjim problemima, da li će moći aktivno da štiti Finsku i Švedsku? Ako misle da će to umesto njih čini SAD i Velika Britanija grdno se varaju. Naprosto vidim da niko u Helsinkiju i Stokholmu nije uzeo u obzir povratak Trampa u Belu kuću, a svi znaju kako Tramp voli NATO pakt s obzirom da je pristalica izolacionizma, pa može da kaže, da ako hoćete našu zaštitu morate da platite. Jer sličan zahtev Tramp je primenio prema Japanu najodanijem savezniku SAD, da ako hoćete američke baze, morate da platite. I Šinzo Abe je kupio ogormnu kuličnu oružja da bi Tramp bio zadovoljan , posle je odustao. Vidim da če ovo da se odbije Evropljanima od glavu", kaže Jovanović.

Kurir.rs/A.Mlakar