KRIPTO KRALJICA KOJA JE ZAVARALA KOLINDU NA FBI LISTI 10 NAJTRAŽENIJIH: Ko je Ruja Ignatova?

Američki istražitelji su optužili Bugarku da je preko svoje kriptovalute onecoin prevarila ljude za više od 4 milijarde dolara. Nestala je 2017. godine kada su američke vlasti potpisale nalog za njeno hapšenje.

Ignatova je vodila projekat OneCoin i početkom 2014. kupcima nudila proviziju ako prodaju kriptovalutu većem broju ljudi. No FBI navodi da je onecoin bio bezvredan i da nikad nije bio zaštićen blokčejn tehnologijom koju koriste druge kriptovalute.

"Savršeno je uskladila svoj plan, iskoristivši pomahnitalost tržišta u ranim danima kriptovalute", rekao je Dejmijan Vilijams, glavni tužilac Menhetna.

FBI je dodao Ignatovu na listu najtraženijih i ponudio nagradu od 100.000 dolara za bilo kakvu informaciju o boravištu "kripto-kraljice".

foto: Printscreen/FBI

Britanski BBC navodi da je jedan od razloga zašto je tako teško pronaći Ignatovu taj što je nestala sa najmanje 500 miliona dolara, što joj je pomoglo da se sakrije od ruke zakona.

Ignatova je poslednji put viđena kako se ukrcava na let iz Bugarske za Grčku 2017. i od tada joj se gubi svaki trag.

Bivša hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnja potpredsednica vlade Martina Dalić podržale su 2017. Kongres preduzetnica sa kompanijom OneCoin Ruje Ignatove.

Kada se saznalo da je u pitanju sumnjiva firma, povukle su se sa Kongresa iako su se na zvaničnim stranicama istog neko vreme navodile kao pokroviteljice.

Ko je prodavačica magle?

Ruja Ignatova je osnivačica OneCoin projekta, kriptovalute koja je u nekim zemljama Evropske unije zabranjena, u drugima je pod policijskom istragom, dok su u trećima potrošači upozoreni na to da bi lako mogli biti prevareni, piše Index.hr.

Ruji Ignatovoj nemački sud je izrekao 14 meseci uslovene kazne ali ne zbog kriptovaluta već varanja partnera i radnika u fabrici metala u Nemačkoj potom propala.

Firma OneCoin registrovana je na Gibraltaru, a sedište joj je u Bugarskoj.

Ova navodno uspešna poslovna žena mnogo je radila na izgradnji svog imidža doktorke prava koja je navodno studirala na Oksfordu i u Kostanci i koja je navodno radila u konsultantkoj kuči Mekinsli.

Kako funkcioniše OneCoin?

Novi članovi kupuju edukativne pakete koje plaćaju od 100 do 118.000 evra kako bi "stekli znanje o kriptovalutama i finansijskim tržištima". To što nazivaju "obrazovnim materijalima", zapravo su kopije članaka i knjiga dostupnih besplatno na internetu. Taj se novac onda deli između Ruje Ignatove i malog kruga "top lidera" (polovina novca) i lokalne mreže organizacije koja je dovela novog člana. Ne postoji nikakva finansijska revolucija, reč je samo o lošoj kopiji bitckina. S jednom ključnom razlikom: To i nije kriptovaluta jer je nema na slobodnom tržištu.

Ova kriptovaluta potpuno je centralizovana i njome se ne trguje na slobodnom tržištu kao na primer sa bitkoinom, pa ne postoji način da se objektivno utvrdi njena vrednost.

Postojeće interno tržište vrlo je neobično. OneCoini tamo mogu da se zamene za evre ali ne mogu svi da trguju, samo oni koji su uložili više iznose, i to uz dnevne limite. Osim obrazovnog materijala, članovi dobijaju tokene kako bi mogli da izrudare određen iznos kriptovalute.

Ignatova i njezin tim veštački podižu cenu valute a novim članovima obećavaju da će za godinu dana utrostručiti vrednost svojih evra, što se, naravno, ne dešava.

