UKRAJINA IMA NOVU TAKTIKU PROTIV RUSA Mlakar za Kurir TV objasnio u koje 3 faze sada napadaju: Prvo se pravi NAVLAKUŠA, a onda...

Za ukrajinsko granatiranje Hersonske oblasti, gde je bilo najmanje šest mrtvih i 80 ranjenih, Mlakar kaže da je bilo očekivano, a potom je i objasnio u koje tri faze Ukrajina sada napada:

- Ovo je bilo očekivano. To u principu nije kontraofanziva, tako je Ukrajina najavila, ali daleko je od toga. Ovde se dolazi do faze "rata gradova". To je termin koji postoji od 80-ih godina. Ukrajinci su zahvaljujući američkim raketama uspeli da gađaju skladišta. Ukrajina je sprovela sada novu taktiku koja odudara. Haubice se ne koriste koliko raketni sistemi. Prvo se pravi navlakuša te se prvo lansiraju rakete, a onda se na kraju udari raketnim sistemom, pa na kraju padne balistička raketa. Rusi su takođe u znak odgovora na to dekonzervirali oko 300 lansera balističkih raketa. Možemo očekivati raketni duel u narednom periodu - objasnio je Mlakar.

Advokat Milan Đukić, koji je takođe bio gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, osvrnuo se na izjavu beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka koji je izjavio da "zapadna politika približava svet ivici velikog rata u kome nema pobednika" i da "odavno zna za planove zapadnih zemalja da napadnu Rusiju". Đukić kaže da je Zapad to želeo da postigne preko Ukrajine i Belorusije i da je o tome već razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

- Ne znam šta je sve znao Lukašenko jer je on imao različite odnose i sa Zapadom i sa Putinom. Pre nekoliko godina je imao sa Putinom dosta loše odnose i hteo je da postane ozbiljan partner Zapada. Ja krećem od naše pozicije. Mi smo se pridružili sankcijama EU prema Belorusiji pa onda ja sve njegove stavove uzimam sa rezervom. On je vrlo opredeljen u ovom sukobu i naravno da je jasno da neće govoriti ništa što nije u interesu koalicije u kojoj se nalazi. Svi možemo biti vrlo zabrinuti za dalja dešavanja - rekao je advokat Đukić.

